V hokejovém prostředí byl Zdeněk Markytán známý pod přezdívkou Bóďa. U vsetínského hokeje pracoval od svých osmnácti let. Na zimním stadionu byl vždy dlouho před začátkem utkání či tréninku.

Staral se o to, aby hráči měli veškeré potřebné zázemí. Vždy byl připravený přiskočit a vyřešit drobnou závadu na výstroji či podat lahev s čerstvým pitím.

Na střídačce zimního stadionu Na Lapači byl v dobách, kdy se na Vsetíně hrával ještě krajský přebor.

Nechyběl ani v dobách největší extraligové slávy, kdy se na ledě proháněly hvězdy jako Čechmánek, Dopita, Vlach, Sršeň, Patera či Procházka a další. Klub neopustil ani po kontroverzním pádu do druhé ligy a prožil u něj obrodu po roce 2008.

Uznání za oddanost hokeji se rodákovi ze Vsetína dostalo v podobě ocenění pro vsetínskou sportovní osobnost roku 2015. V rozhovoru pro regionální Deník tehdy toto ocenění komentoval s úsměvem a skromností, jež mu byla vlastní.

„Myslím, že je více lidí, kteří například pracují s mládeží a kteří by si tuto cenu zasloužili více. Na zimním stadionu jsou určitě chlapi, kteří by toto ocenění měli dostat dříve než já. Mají daleko větší zásluhy, než mám já,“ řekl muž, který valašskému klubu obětoval více než čtyřicet let života.

Začátky u vsetínského hokeje spojil se svým kamarádem Josefem Skýpalou.

„Začal dělat masáže a já jsem se k němu přidal. Masírovat jsme se tehdy učili u Josefa Brettschneidera, který byl reprezentačním masérem skokanů na lyžích. Třeba Jiřího Rašky a dalších,“ uvedl pro Valašský deník.

Maséra a kustoda u týmu dělal při klasickém zaměstnání. Třicet let pracoval jako řidič.

„Mnohdy to bylo náročné. Přijeli jsme například ve tři ráno z extraligového zápasu a já jsem v šest musel vstávat a jít do práce. Měl jsem ale tolerantního šéfa, který mi to umožňoval,“ vzpomínal Zdeněk Markytán.

Za svou nejhezčí vzpomínku spojenou s hokejem ve Vsetíně považoval oslavu prvního extraligového titulu v sezoně 1994/95.

„To byl obrovský zážitek. Další tituly byly také super, ale už se to nevyrovnalo první obrovské oslavě. Na to se vzpomíná fantasticky. Kdyby už dnes nic nebylo, tak ty roky u extraligového hokeje za to stály,“ svěřil se před čtyřmi lety v rozhovoru pro Deník.