Najdete u něj ale také medaile zelenožlutých borců, odznáčky, kalendáře, puky, šály, hokejky a další suvenýry točící se kolem šestinásobného šampiona extraligy. Chybí mu snad jen mistrovské poháry.

Kolik máte v současné době dresů hokejového Vsetína?

Něco kolem sto padesáti. Usiluju o to, abych měl vždycky oba dresy, které se v dané sezoně hrály, to znamená domácí i venkovní variantu.

Který dres je nejzajímavější, nebo nejstarší?

Určitě zbrojovácký (v té době se klub jmenoval Zbrojovka Vsetín – pozn. redakce) červenobílý dres z roku 1969. Vypadá spíš jako nějaká hadra, ale má už taky roky. Podařilo se mi ho sehnat, myslím, že ho někdo našel kdesi na půdě. To byl ten dres, který visel na výstavě 80. let vsetínského hokeje na zámku. Zapůjčil jsem jim ho.

Kde všude dresy sháníte?

To je různé. Někdy musíte mít štěstí, jako s tím nejstarším červenobílým. Některé byly darované, první dres jsem dostal od pana Tesaříka staršího. Pak už jsem je začal kupovat, nebo vyměňovat. Také na každé aukci něco vydražím.

Když nejde o dar, nebo výměnu, musí to být docela nákladný koníček…

Nejhorší to bylo v sezoně, kdy Vsetín slavil osmdesát let hokeje. V tom roce byla vydaná edice šesti dresů. Každý mě stál pět tisíc. To máte pálku třicet tisíc korun.

Co říkáte na letošní dresy, které nedávno pokřtil Jiří Hudler?

Připomínají mi ty ze sezony 95-96. Mají na rukávech takový stromeček, jsou si dost podobné.

Jak dlouho dresy sbíráte?

Ono to vlastně začalo v mých čtrnácti letech. Ale vůbec ne dresy. První jsem sbíral hokejové kartičky, které mi koupil taťka. Pak mi vzpomínaný první dres přinesl pan Tesařík. Později jsem začal navštěvovat funshop a k dresům se přidaly všechny možné suvenýry. Mám spoustu puků, kalendářů, zpravodajů, hokejových šál a čepic, odznáčků, minidresů či hokejek. Najdete tu dokonce i mistrovské medaile. Akorát poháry v mé sbírce chybí (smích).