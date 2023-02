„Oba soupeři byli na sebe dobře připraveni, věděli jsme, co Třebíč hraje, připravovali jsme se na to dva dny. 54 minut jsme se drželi herní plánu. S tím byla spokojenost. Kromě posledních šesti minut to fungovalo,“ zahájil tiskovou konferenci hlavní kouč Valachů Jiří Weintritt.