Rodák ze Vsetína si premiérový start za první tým mužů připsal před třiadvaceti lety, v devatenácti letech debutoval při výhře proti Kladnu 7:3. O dva roky později nechyběl u oslav šestého mistrovského titulu Valachů.

Radim Kuchacrzyk v sezoně 2003/2004 absolvoval první ze dvou zahraničních angažmá – ve finském Ilves Tampere zasáhl do jednatřiceti zápasů, ve kterých si za čtyři branky a pět asistencí připsal devět kanadských bodů.

Cesta velkého bojovníka pokračovala přes Třinec, Karlovy Vary, Slovan Bratislava až do Znojma.

Velkou část kariéry spojil s Olomoucí, ve které absolvoval devět sezon. Včetně té postupové v ročníku 2013/2014, kdy se s Hanáky radoval z postupu do nejvyšší soutěže.

Kucharczyk se před sezonou 2016/2017 po třinácti letech vrátil zpátky na Valašsko, za Vsetín celkově nasázel 129 gólů, v historických tabulkách klubu mu patří páté místo.

„Přiznám se, že na vzpomínání moc nejsem. Ale mám čtyři osobní milníky, které mě těší. První je, že jsem si zahrál za reprezentaci. Druhý, že jsem poznal zahraniční angažmá. Třetí představuje Olomouc a postup do extraligy. A čtvrtý je návrat na Vsetín s cílem vytáhnout to z druhé ligy do první. To se nám podařilo. Teď je vsetínský kádr rok co rok silnější a jsem rád, že se drápe tam, kde by měl být,“ uvedl 42letý borec.