Zatímco svou trefou jen mírnil porážku 2:3 v Porubě, v bitce s Janem Hudečkem měl navrch a svého soka svalil k ledu. Chyběla mu už jen asistence.

„Ale na ten hattrick jsem ani nemyslel. Všechno to vyplynulo tak nějak ze situace, co nastala,“ culil se vsetínský 27letý snajpr, který dal svůj osmnáctý gól sezony.

Zatímco branky střílet umí, své pěsti do činnosti pustí jen zřídka. Žádný klasický bitkař není. „Ale rozhodně se nebojím,“ tvrdí. „Popravdě ale nevím, zda bych to měl brát jako klasickou bitku, ale mezi muži si myslím, že to byla určitě jedna z prvních,“ marně pátral po jiné pěstní výměně názorů.

V polovině třetí třetiny se do sebe pustili při přerušení, když za Hudečkem přijel „vyřešit“ svár běhen hry.

Zatímco Březina si rukavice nechal na rukou, porubský sok mlátil pěstmi. Když už se zdálo, že první menší konflikt už rozhodčí ukončili, Březina opět k sokovi přijel a drsná šarvátka pokračovala.

„Byly tam asi ještě nějaké emoce, konflikt pokračoval. To tak někdy prostě bývá,“ mávl rukou Březina, kterému přišlo od spoluhráčů, kamarádů i rodiny spoustu ohlasů.

„Samozřejmě, něco jsme si řekli jak se spoluhráči, tak kamarády a rodinou. Ale říkám, nebylo to tak velké, takže bych to víc asi neřešil,“ poznamenal Březina, který byl jedním z hráčů, jehož řádící viróza v kabině Vsetína minula. „Snad to tak i zůstane,“ přál si.

Porážku však na nemoc házet nechtěl. „To bych asi nehodnotil. To se stát samozřejmě může, že někdo onemocní. Tohle bych na výkon určitě nesváděl,“ uvedl.

Valaši totiž už po první třetině ztráceli 0:3, do konce zápasu už pouze právě góly Březiny a Kucharczyka jen snížili. „Přitom jsme v první třetině nebyli horší, spíš naopak. Snažili jsme se s tím cely zápas něco udělat, ale nakonec se to nepovedlo,“ zalitoval odchovanec pardubického hokeje.

Po zápase trenér Dopita v emocích ostře zkritizoval rozhodčí, kde mluvil i o žumpě a ovlivnění zápasu sudími.

„Teď nevím, abych za tuto odpověď nedostal nějakou pokutu,“ obával se Březina finančního trestu, který však platí pro extraligu.

„Určitě s naším panem trenérem souhlasím! Ale samozřejmě to není nic proti soupeři. To myslím zaznělo i v hodnocení,“ dodal útočník Vsetína.

Už dnes čeká žlutozelené barvy domácí generálka na play-off, v šestém vzájemném zápase sezony se postaví suverénním Českým Budějovicím, které letos Vsetín ještě neporazil.

„Musíme plnit věci, které máme. Věřím, že tento zápas zvládneme,“ doufá Březina v ideální nastartování týmu i formy pro vrchol sezony.

Ten však může reálně ohrozit celospolečenské téma – hrozba nákazy Koronavirem, kvůli kterému se už ruší nebo výrazně omezují i velké sportovní akce.

„Popravdě, snažím se na to ani moc nemyslet. Stejně to neovlivním, takže s tím nemohu nic dělat,“ snaží se Březina nepřipouštět pesimistickou náladu a paniku ve společnosti.

Přesto hrát play-off před prázdným Lapačem by byla malá sportovní tragédie.

„Diváci k hokeji samozřejmě patří a momentálně si to moc představit neumím, tím spíš zde u nás na Vsetíně, kde jsou diváci defacto naším šestým hráčem a strašně nám pomáhají,“ dodal Březina.