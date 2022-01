„Hráčem, na kterého vedoucí představitelé Zlínského hokeje namířili svůj hledáček, je David Miklas. Jsme na to patřičně pyšní. Mistrovství se bude konat v Litoměřicích a Děčíně. V nominaci za Moravskoslezský kraj je další hráč, který v Rožnově začínal a donedávna za Černé vlky i pravidelně nastupoval – Alex Drábek. Davidovi a Alexovi přejeme krásný hokejový zážitek a hodně štěstí při boji o místo v nominaci do repre za U 16,“ říká zástupce rožnovského klubu Marek Moll.

Již 47. ročník školy bruslení zahajuje Hockey club Rožnov pod Radhoštěm pro chlapce i děvčata od 4 do 11 let. „Zápis, placení školného a informace o průběhu školy proběhnou ve čtvrtek 3. února 2022 a ve čtvrtek 10.února 2022 vždy od 14.30 do 16.30 hodin na zimním stadionu na Bučiskách (v budově nových šaten – hlavní vchod od východu). Cena školného bude 500 Kč za 10 lekcí, které proběhnou od pondělí 14.února do pátku 25.února 2022,od 16:15 do 17:00 nebo od 17:15 do 18:00,“ dodává základní informace člen vedení rožnovského klubu Bohumil Zahradník.