„Trošku to na mě dolehlo, jsem rád, že je to za mnou,“ přiznal Pšurný v rozhovoru pro Deník.

Romane, co rozhodlo o vaší porážce v Přerově?

Asi naše bezzubost v útoku. My jsme tam sice nějaké náznaky šancí měli, ale nepamatuji si, že by tam byla nějaká loženka, snad jen kromě gólu Honzy Bergera. Na druhou stranu, domácí dali čtyři góly – jeden do prázdné, dva po našich hrubých chybách, kdy jeli kluci sami na bránu, jednou jim vyšla přesilovka. Těžko říct. Asi zasloužené vítězství domácích. Je třeba jim sportovně pogratulovat.

Před utkáním fanoušci vyvolávali vaše jméno. Pro vás to musel být naprosto jedinečný zápas…

Jak říkáte. Jsem celkově rád, že už to mám dnes za sebou. Fanoušci jsou tady samozřejmě skvělí, tak jako na Vsetíně. Rivalita mezi těmi kluby je. Pro nás hráče je samozřejmě super, že je tady atmosféra. Ne jako když se jede do Benátek nebo Kadaně. Po této stránce je to fantazie a doufám, že lidi budou chodit v hojném počtu víc a víc.

V čem pro vás bylo to dnešní utkání v MEO Aréně nejvíce zvláštní?

Všechno je vlastně na druhé straně, když je člověk za šest a půl roku zvyklý na nějaké standardy. Byl jsem se pozdravit před zápasem s klukama, všechny jsem rád viděl. Je to jako bych odešel včera. Znám tady každý kout. Klukům bych popřál jen to nejlepší. Třeba se ještě potkáme (pousměje se).

Co jste si s bývalými spoluhráči před zápasem řekl?

Robert Černý měl nějaké průpovídky, že by byl rád, kdybych byl mínus dva. Tak bohužel pro mě jsem mu to splnil. Ještě jednou gratuluji soupeři k vítězství.

Měl jste tenhle zápas v hlavě delší dobu? Musel jste se na něj psychicky nějak chystat?

Měl bych to zvládnout, ale trošku to na mě dolehlo. Úplně jsem se sem jako soupeř netěšil. Jak říkám, jsem rád, že je to za mnou. My se teď musíme soustředit dál, protože v pondělí máme Vrchlabí. Dvakrát jsme prohráli, což není dobrá vizitka, a musíme to změnit.

Už jste se ve vsetínském týmu zabydlel? Jak jste spokojený?

Dojíždíme s Romanem Vlachem denně, v tom se nic nemění. Nebo se vlastně mění jen to, že jezdím na opačnou stranu (z Rackové, pozn. red.) a předtím jsem jezdil s Jirkou Goišem. Je to sice dál, ale zato horší cesta (usmívá se). Po hokejové stránce si nemám na co stěžovat. Hraji hodně, to se nezměnilo. Ambice jsou ale ve Vsetíně daleko vyšší. O to víc jde znát tlak okolí na to, aby se ten úspěch udělal.

Prakticky ihned po příchodu do Vsetína se vám bodově začalo opět dařit. Byla změna nakonec přeci jen opravdu impulsem i pro vás?

Jo, samozřejmě. Vyčistil se vzduch, změnil jsem prostředí, asi jsem v Přerově byl fakt dlouho. Nečekal jsem to, ale stalo se. S klukama v lajně jsme si sedli, vyhovíme si, baví mě to.

Po vašem odchodu se Přerovu nedařilo a nakonec byli odvoláni i trenéři Kočara s Grofem. Bral jste to jako nějaké zadostiučinění?

To nevím, tak bych to asi nehodnotil. Láďa (Kočara, pozn. red.) to vyhodnotil tak, že potřeboval s mužstvem zatřást. Já jsem to nečekal, v tom to byl pro mě největší šok. Neměl jsem žádné náznaky, že by se to mohlo stát. Ale je to tak, bylo to jeho plné právo a já mu to nemám za zlé. Děje se to i v jiných soutěžích. A nejen v hokeji. Člověk s tím musí v profesionálním sportu počítat.

Vám se ale nikdy nic podobného nestalo, je to tak?

Bylo to poprvé v kariéře. Nečekaně. Když mě někde vyhazovali, bylo to vždy po sezoně. Člověk to pak tak nějak tuší, umí si dát jedna a jedna dohromady. Stalo se, život jde dál. Klub nestojí a nepadá s jedním hráčem, což se tady potvrdilo. V Přerově jsou kvalitní kluci a věřím, že když budou hrát tak jako dnes, budou nepříjemným soupeřem pro všechny.

Jste stále hráčem Přerova, ve Vsetíně jste na hostování do konce sezony. Je ve hře váš návrat k Zubrům?

Co vím, tak na papíře mám pořád ještě v Přerově opci. Ale těžko říct, jak dopadne play-off, jací budou trenéři tady, jaké bude vedení, kdo bude ve Vsetíně, jestli o mě bude zájem (odmlčí se). Já teď fakt nejsem schopný odpovědět.

A chtěl byste si se Vsetínem v případě postupu ještě zahrát extraligu?

Samozřejmě, že mě to láká. K tomu je ale potřeba vyhrát tři kola play-off a baráž. Ten mančaft sílu má. Jsou tam nějací zranění kluci, kteří nám chybí, třeba jako tahoun Víťa Jonák. Zásah do kádru jde znát, protože přeci jen není nejširší. Uvidíme, kam nás to vyplivne.