Region se dočkal velkého finálového derby, je to hokejový svátek? Samozřejmě, že to je hokejový svátek. Zároveň je to i trochu překvapením, protože v případě Zlína to zprvu vypadalo, že se bude sotva držet někde ve středu tabulky.

Je to teď hokejové finále ve Vsetíně téma číslo jedna? Žijí lidé okolo vás hokejem?

Jednoznačně. Je to bezpochyby největší sportovní událost těchto dnů. Lidé to řeší hodně. Častokrát jsou rodiny, kde jeden z manželů třeba není fanda a ten druhý ano. Takových rodin tady máme hodně. Když pak vidíte, že stadion je po střechu plný, je tam přes pět tisíc lidí a vynásobíte to řekněme třemi, tedy počtem lidí, kolik má má průměrná domácnost, tak to vychází na vysoké číslo. Zasahuje to opravdu velkou část města.

Už jste to zmínil. Stadiony budou nejspíš praskat ve švech. Vy se půjdete podívat na hokej?

Určitě půjdu na domácí utkání a zřejmě navštívím i nějaký zápas ve Zlíně.

O finálová klání je velký zájem. Volají vám třeba známí, že chtějí lístky?

Samozřejmě, že ano. Tím, že já tady působím dlouho a mé telefonní číslo má polovina republiky, tak bych řekl, že tomu odpovídá i to množství obdobných požadavků (směje se). Většinou lidé ale chápou, že je už pozdě. Mnoho lístků už je zabraných.

Vraťme se zpátky do historie. Hokejisté Zlína a Vsetína se spolu v devadesátých letech dvakrát potkali ve finále extraligy. Jak na to vzpomínáte? Bude to teď podobně vyhrocené, i když je to o soutěž níže?

Tehdy to byla ohromná éra Vsetína. Na druhou stranu se ukazuje, že počet fanoušků, kteří tady jsou a chodí pravidelně na hokej, je pořád téměř stejný. Na extraligu chodilo pravidelně jen o pár stovek více lidí. Tehdy to pro nás bylo celkově nové a fandovství na Vsetíně se ukazovalo jako zajímavý fenomén. Faktem ale je, že tento fenomén tady stále přetrvává. Skoro bych řekl, že je to stejně pozoruhodný fenomén, jako hokej samotný. Vsetín má zcela jistě největší počet skalních fanoušků.

Valašským derby žije vskutku celý region. Proběhla třeba nějaká sázka mezi vámi a zlínským primátorem Korcem?

Ne, to ne (směje se). My jsme o tom spolu nemluvili. Já popravdě ani nevím, jestli pan Korec chodí na hokej, nebavili jsme se o tom. Každopádně sázek okolo hokeje je všude kolem více než dost.

Jak tipujete výsledek finálové série?

Já jsem placen za to, že se dívám na svět co nejvíce objektivníma očima. V tomto případě je to trochu těžké. Každopádně Zlín má dneska velmi dobrou úroveň, ostatně proto se také dostal až do finále. Bude to těžký soupeř, proto tipuji, že finálová série bude nejmíň na pět utkání.

Jak to vidí primátor Zlína Jiří Korec?

Region se dočkal velkého finálového derby, co na to říkáte?

Bylo takové tajné přání asi všech fanoušků hokeje ve Zlínském kraji, aby se někde v play-off oba týmy potkaly a lidé viděli valašské derby. Že se to povedlo ve finále, je taková pomyslná třešnička na dortu a všichni se na to bezpochyby těší.

Je to teď ve Zlíně téma číslo jedna? Žijí lidé okolo vás hokejem?

Hokej obecně řeší určitá skupina lidí, která ve Zlíně rozhodně není malá. A to ať už se hokejistům daří, nebo nedaří. Myslím si, že díky tomu, že se postoupilo do finále se Vsetínem a čeká nás derby, tak to má větší ohlas a zájem, než kdybychom hráli s někým jiným.

Očekávají se plné stadiony. Vy se přijdete podívat?

Chodím teď na hokej poměrně pravidelně, takže počítám s tím, že se půjdu podívat i nyní. Věřím, že se mi podaří dostat na všechny zápasy. Když se nedostanu, tak to sleduji on-line. Mám tedy poměrně přehled, co se v klubu děje, jak tým hraje nebo jaký je přístup hráčů, neboť mě to samozřejmě zajímá. Město je jedním z majitelů, tudíž se o to dění v klubu zajímáme. Obzvlášť na začátku po změně, kterou jsme jako město v klubu prosadili, bylo velkou otázkou, zda se ten krok ukáže jako správný. Zpětně jsem opravdu rád, že se to celé ukázalo jako dobrý impuls a že námi provedené změny jsou ku prospěchu.

Vstupenky v předprodeji poměrně rychle zmizely. Volali vám známí, že po vás chtějí lístky?

Přiznávám, že to hokejové šílenství se už spustilo. Už jsem dostal nějaké zprávy a dotazy, ale vše jsem to odkazoval na standardní prodej. Řešíme jen to, že někteří členové rady by rádi šli na hokej, máme nějaké permanentky na celou sezonu v rámci reklamního plnění, a je po nich nyní velká poptávka. Tudíž teď řešíme, kdo tyhle lístky aktuálně má a jestli na hokej půjde, nebo je dá někomu jinému, kdo by se rád šel podívat. Myslím si však, že to všechno ale ještě teprve přijde, jakmile se zápasy budou blížit. I vzhledem k tomu, že se obě domácí utkání podařilo vyprodat během chvíle.

Hokejisté Zlína a Vsetína se v devadesátých letech dvakrát potkali ve finále extraligy. Jak na to vzpomínáte? Bude to teď podobně vyhrocené, i když je to o soutěž níže?

Já si to pamatuji. Fandil jsem Zlínu a můj bratranec Vsetínu, protože se mu líbil jejich příběh, kdy se tým z první ligy dostane o patro výš a vyhraje i extraligu. Obecně obě města k sobě měla vždy blízko i personálně, tudíž i někteří lidé ze Zlína fandili Vsetínu, neboť v jejich týmu měli známé. Bylo to tehdy peprné. Bylo to velké derby a je to derby vždy, když se potkáme. Stejně tak, když je to teď v první lize. Domnívám se, že to nebude mít nižší hodnotu, než kdybychom spolu hráli v extralize. Potkávají se dva týmy, které jsou poskládané tak, aby vyhrály první ligu a ideálně postoupily do extraligy. Máme tady opravdu to nejlepší, co v současnosti v republice v první lize je. Finále bude mít bezpochyby všechny kvality.

Věřím, že i fanoušci k tomu přistoupí tak, že se půjdou na hokej bavit. A ačkoli tam každý bude přát svému týmu, věřím že neproběhnou žádné nesmyslné a vyhrocující chorea a jiné nenávistné akce, které probíhaly dříve a naopak se vše uskuteční poklidu a v bezpečí. Věřím, že lidé budou fandit, ale na druhou stranu jistě berou v potaz, že je to sport a že vyhrát může jen jeden. Nebudeme se snad potýkat s žádnými rvačkami a krádeži šál a dalšími věcmi, které jsou naprosto nesmyslné.

Starosta Vsetína říkal, že žádná sázka mezi vámi dvěma doposud neproběhla. Nestane se tak ještě třeba do soboty?

Já si myslím, že ne. My se samozřejmě s panem Čunkem známe dobře, máme spolu dobré vztahy, ale že bychom se takto pošťuchovali, to ne. Můžeme se sázet, ale stejně to na ledě neovlivníme. Kdybychom byli hráči, tak by asi mělo smysl se takto poškádlit, jinak ale ne. Vyhraje prostě ten lepší.

Jak tipujete výsledek finálové série?

Já samozřejmě fandím Zlínu. Myslím si, že to bude vyrovnané finále. Lidé by si nejspíš přáli sedm zápasů. Za sebe bych byl rád, kdyby to bylo na šest zápasů a ten šestý by Zlín doma vyhrál.

Kdy se hraje?

Finále play-off hokejové Chance ligy 2023

Sobota 1. dubna: Vsetín–Zlín (17:00)

Neděle 2. dubna: Vsetín–Zlín (17:00)

Středa 5. dubna: Zlín–Vsetín (17:30)

Čtvrtek 6. dubna: Zlín–Vsetín (17:30)

Případná další utkání:

Sobota 8. dubna: Vsetín–Zlín (17:00)

Pondělí 10. dubna: Zlín–Vsetín (17:30)

Středa 12. dubna: Vsetín–Zlín (17:30)