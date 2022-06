„Pro mě jakožto trenéra by to byla rozhodně zajímavá varianta," komentoval hlavní kouč Bobrů Lukáš Plšek potenciální rozdělení do dvou konferencí v nedávném rozhovoru pro oficiální stránky klubu.

Této variantě původně tolik nevěřil. „Myslím si, že se to neodsouhlasí, protože kluci chodí do práce a nemohou si dovolit jet někdy ve středu do Písku a podobně. Myslím si tak, že se nakonec všichni přikloní k variantě 4 skupiny po 7 týmech," poukazoval Plšek na druhou možnost. „Obě varianty jsou rozhodně lepší než to, co jsme hráli loni," říká lodivod lavičky Valašského Meziříčí, na které se v roli hlavního trenéra představí druhý rok v řadě.

Hokejisté Valašského Meziříčí v konferenci Východ narazí na Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Znojmo, Hodonín, Opavu, Nový Jičín, Kopřivnici, Havířov a Vyškov.

Jedenáct týmů proti sobě nastoupí čtyřikrát v základní části (dvakrát doma, dvakrát venku). Mužstva umístěná na prvním až šestém místě se přímo kvalifikují do čtvrtfinále play-off, zbývající dva týmy vzejdou z předkola (mužstva na 7. až 10. místě). Vítěz Východní konference se s nejlepším týmem Západní konference utká o postup do Chance ligy. Týmy na 11., resp. 17. místě automaticky sestupují do krajské soutěže.

V konferenci Západ proti sobě nastoupí Cheb, Chomutov, Most, Děčín, Ústí nad Labem, Příbram, Klatovy, Kobra Praha, Letňany, Benátky nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Nová Paka, Hronov, Písek, Tábor, Vrchlabí a Řisuty.

Celkový vítěz II. ligy si v ročníku 2023/2024 zahraje Chance ligu.