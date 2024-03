Ach, ta produktivita. Během letošní sezony na ni žehrat nemohli, v dosavadním play-off třikrát vstřelili pět a více gólů. Ve druhém semifinále Chance ligy však hokejisty Vsetína pořádně potrápila. I vinou toho nakonec ve středu večer padli s Duklou Jihlava 2:3 po samostatných nájezdech. „Měli jsme plno šancí utkání rozhodnout, produktivita nás ovšem srazila. Nájezdy to potvrdily. V takovém zápase jsme měli být o gól lepší,“ smutnil asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší.

Asistent trenéra Vsetína Luboš Rob starší. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Přitom měli dobře nakročeno, v první třetině se domácí díky Robovi mladšímu dostali do vedení, na konci první části, pouhých 21 vteřin před koncem, obdrželi vyrovnávací trefu. Ve druhé třetině hosté nevyužili pět na tři, přesto ke konci další přesilovky vedli 2:1. Vsetínské borce téměř spasil Klhůfek, jenž vyrovnal 17 vteřin před koncem základní hrací doby, po bezbrankovém prodloužení se šlo do nájezdů. V nich se s velkým štěstím trefou mezi betony Žukova prosadil jen Havránek.

Valaši během středečního večera neuspěli v šesti samostatných nájezdech. (Jenáček ještě ve třetí třetině z trestného střílení). Hned třikrát se do nich pustili obránci, naopak možná překvapivě chyběli Jonák, Rob nebo Klhůfek. „Byla to naše trenérská volba, týmová dohoda,“ vysvětlil Rob starší.

„V určitých chvílích jsme soupeře chtěli překvapit, někteří kluci jsou neokoukaní. Nečekaná byla dvě jména, dva tři kluci by nájezdy jeli tak i tak,“ přibližuje bývalý výborný útočník.

OBRAZEM: Dukla po roce dobyla Lapač a ze Vsetína odváží stav 1:1 na zápasy

Valachům se v této disciplíně nedaří, v probíhajícím ročníku v nich prohráli ve všech čtyřech případech. Celkově už v pěti soutěžních zápasech za sebou. „I proto jsme to chtěli rozhodnout v prodloužení,“ přiznal Rob. „Náhoda to asi není. Věřím, že v některém zápase se nám to vrátí,“ přeje si.

Když už jsme u nájezdů. Měly by vůbec takto důležité zápasy rozhodovat? „V play-off jsou trochu nespravedlivé, právě od semifinále bych je hrál už od začátku,“ říká na rovinu asistent trenéra Jihlavy Karel Nekvasil.

„Je to věčné téma. V prodloužení je to o chybě, jaký tým ji udělá. Byl bych pro to, aby se už od začátku semifinále hrálo do rozhodnutí,“ přidává se k němu kouč Valachů.

O víkendu si hokejisté Vsetína poprvé v sérii vyzkouší zápasy venku. Na rozdíl od svého soupeře mají v nohách o čtyři utkání play-off méně.

„V těchto zápasech se hraje už přes bolest. Na některých klucích byla únava vidět, hrajeme to na pár lidí. Navíc jsou zde mladí kluci, kteří s tím ještě nemají zkušenost. Někteří jsou sice dobytí, věřím však, že se za dva dny dají do kupy,“ hlásí Nekvasil.

„Ukáže až série, jak jsou síly rozložené, play-off ale samozřejmě únavu přináší. Hráči jsou v této chvíli v pořádku, na pozici páté lajny pak máme mladší hráče,“ líčí Rob.

Jedním z nich je objev letošní sezony Matyáš Dědek, který vynechal poslední tři zápasy Vsetína. Mimo jiné pomáhal juniorce. „Na poslední zápas v Přerově jsme na centra dali Matouše Kratochvila, dnes hrál Štěpán Matějček. Je pravděpodobné, že Matyáš do některého z dalších zápasů zasáhne,“ dodal Luboš Rob starší.