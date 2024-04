Hlavní kouč hokejového Vsetína Jiří Weintritt se ohlíží za úvodním zápasem baráže proti Kladnu. Kromě špatné efektivity ho trápily také přesilové hry jeho mančaftu.

Jiří Weintritt. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Pane trenére, jak byste zhodnotil neúspěšný vstup do baráže?

Osmadvacet minut jsme hráli hokej, jaký jsme chtěli – měli jsme slušný pohyb, vypracovali jsme si dobré střelecké příležitosti. Z tohoto projevu jsme potřebovali dát gól, což se nám bohužel nepodařilo. V dalším průběhu se to ukázalo jako důležité.

Kladno vám pak ve třetí třetině vstřelili tři góly…

První jsme dostali šmudlu, což se může stát. Mrzí mě však druhý a třetí – druhý byla slotová situace Kladna, třetí jasný kotouč na našich holích, špatné založení, svým způsobem jsme si dali vlastní. Po dvou třetinách jsme byli mínus tři, nic jsme nezabalili.

Autor branky Matějček: Měli jsme extrémně moc šancí. Byla to velká smůla

Třetí třetina byla podle vašich představ?

Odehráli jsme ji s nasazením a výsledkem 1:1. Utkání rozhodla naše bídná produktivita a velmi dobrý výkon gólmana Brízgaly.

Na konci zápasu jste vsítili gól. Jak je cenný do dalších bitev?

Vstřelený gól je velmi důležitý. S kluky jsme se bavili, že třetí třetina je příprava na zítřek. Kluci to tak vzali, byly tam další dvě tři dobré pozice. Je dobře, že Matějda (Štěpán Matějček) to tam schoval, neprohráli jsme s nulou.

OBRAZEM: Vsetín vkročil do baráže prohrou. Řádil bývalý reprezentant Jarůšek

Trápili jste se s přesilovými hrami, že? Zahodili jste pět z nich.

Přesilovky jsou načtené, hrají se čím dál více na improvizaci. Na našich mi vadí, že po prvním buly nezůstáváme v útočné třetině, soupeř většinu situací vyhodí přes celé hřiště, pak se tam dalších třicet vteřin dostáváme. Byli bychom úspěšnější, kdybychom v něm byli schopni zůstat a hrát naši hru.

V brance se překvapivě objevil Patrik Romančík, Maxim Žukov nebyl ani na střídačce. Jak to vypadá na zítra?

Maxim Žukov má malý zdravotní problém. Je však tady s námi a připraven. Uvidíme, kdo zítra půjde do brány.