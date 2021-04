„Soutěž je celkově vyrovnaná, šance Vsetína jsou víceméně padesát na padesát, i když favoritem je mírně Kladno,“ domnívá se mistr extraligy se Zlínem v roli kouče ze sezony 2013/2014.

„Play-off rozhodují zkušení hráči, kteří vše zúročí ve vypjatých situacích. Jak půjde do tuhého, tak se pozná, jak je mužstvo složené a má sílu. Může se stát cokoliv. Podle mě rozhodnou právě zkušenosti,“ tvrdí 58letý rodák z Přerova.

Mužstvo Romana Stantiena disponuje Radimem Kucharczykem (41 let), Lubomír Štachem či Tomášem Kudělkou (oba 34 let). I přesto však věkový průměr týmu je 26 let. „Ve Vsetíně je mladý a nezkušený mančaft, kdy jedna pětka to například proti zkušenějšímu Kladnu či Jihlavě neutáhne. Jsou tam Klímek (Daniel Klímek – pozn. red.) nebo Půček (Roman Půček – pozn red.),“ zmiňuje 20leté hrdiny dosavadního play-off, kteří v něm dosud dohromady nasbírali 14 kanadských bodů.

Podle Rostislava Vlacha však důležitou pozicí je také místo brankáře, na kterém se v brance Vsetína střídají David Gába a teprve 18letý Jakub Málek. „Tato pozice bude rozhodovat. Pro postup je to důležitý post,“ věří Vlach.

Hokejisté Vsetína se v semifinále buď utkají s Porubou, nebo Duklou Jihlava, která v závěrečném sedmém čtvrtfinále dnes vyzve Litoměřice. Právě posledně zmíněný tým velkými zkušenostmi neoplývá. „Mají mladý mančaft. Na druhou stranu je tam plno elánu, dokážou se vyhecovat, nemají co ztratit, což je dost podstatný vliv. Když nejste pod tlakem z vedení, tak pro mužstvo je to jednodušší. Z mého hlediska je postup Litoměřic a Poruby do semifinále úspěchem.“

Zda Vsetín odčiní neúspěch ze sezony 2018/2019 a pronikne do finále Chance ligy bude nejpozději známo 14. dubna, na kdy je naplánovaný poslední potenciální zápas semifinále play-off. Jak připomíná Rostislav Vlach, Valachům v těchto časech můžou citelně chybět fanoušci, kteří se na Lapač nedostanou vinou současné epidemiologické situace v zemi.

„Jsou neskuteční, na Vsetíně tuto atmosféru znají snad všichni. Bavil jsem se s Romanem, který říkal, že jim hodně chybí. Zvláště v dlouhých zápasech jako včera (v neděli – pozn. red.), kdy nebylo tolik síly, by je diváci povzbudili,“ poukazuje Vlach na nedělní duel, ve kterém Vsetín udolal Vrchlabí až po 91 minutách.

„I když se prohrává, tak fanoušci ženou kluky dopředu. Je to pro ně velká podpora. Návštěvy u ostatních týmů jsem nesledoval, ze zbývajících klubů však od diváků má největší podporu právě Vsetín. Pro něj je to dost velká ztráta,“ uvědomuje si na závěr bývalý úspěšný reprezentant.