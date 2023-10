Někdy stačí málo, v hokeji třeba jen dva zápasy. Za tuto krátkou dobu si Patrik Romančik stačil získat vsetínské fanoušky na svoji stranu. Jistým výkonem, kterým Valachy znovu podržel. Sám inkasoval pouze jednou. I přesto byl po výhře nad Pardubicemi B sebekritický. „V posledních vteřinách čtyři na pět jsme obdrželi gól, možná zbytečně. Trochu to beru na sebe, bylo to na první tyč," kál se po vítězství 2:1.

„Je začátek sezony, vše si sedá, na menších chybách se musí zapracovat. Každým zápasem se to ale bude zlepšovat, nabere to správný směr. Nejdůležitější jsou tři body,“ vyjádřil se i k předchozím divokým výsledkům Valachů.

Fanoušci už zpívali opěvné chorály, domácí hrdinové se tradičně po utkání shromáždili ve středu kluziště. Ještě před děkovačkou se z valašských tribun ozývalo jméno slovenského gólmana, který k sobotnímu vítězství přispěl 17 zákroky. Některé vytáhl vskutku pravý čas.

„Na atmosféru jsem se hodně těšil, na tribuně nebo střídačce je to vždy jiné. Bylo super, jak nás podporovali,“ smekl Romančík před vsetínskými fandy.

Přelom září a října, to bylo pro Patrika Romančíka perfektní hokejové doby. Ve středu si v Přerově zachytal první zápas od konce dubna, o tři dny později i druhý. Vinou absence v přípravě neodchytal jediný zápas za Vsetín.

„Vše je v hlavě. Pokud to v ní máte srovnané, tak se musíte nachystat na zápas a být oporou pro tým. Hlavně jsem chtěl vyhrát, díky tomu to bylo lehčí,“ vrátil se i k derby na ledě Zubrů.

Proč bývalý mládežník Slovenska nastoupil až po pěti měsících? To vysvětlil v rozhovoru po úspěšném zápase s rezervou Pardubic.

„Nesedly mi nové korčule (brusle), dostal jsem zápal. Nečekal jsem, že to bude tak na dlouho, trápil jsem se s tím měsíc,“ okomentoval 29letý brankář první komplikace.

„Konečně jsem se do toho dostal, na tréninku jsem však schytal střelu do prstu. Obával jsem se zlomeniny, naštěstí to bylo pouze naražené. Nyní vše už přešlo. V Přerově jsem dostal příležitost, byl jsem hodně rád, že jsem po dlouhé době mohl chytat. Stres díky tomu možná i odpadl.“

Patrik Romančík se po dvou zápasech může pyšnit skvělou bilancí 95,5 % zásahů a pouhými dvěma inkasovanými góly. Kdo si však zachytá ve středu v Sokolově, potažmo v sobotním derby proti zlínským Beranům ještě netuší.

„Víme to vždy den před zápasem, je to ještě daleko. Jsem rád, že jsme vyhráli, že jsem dostal příležitost. Momentálně si to užívám,“ usmívá se novic vsetínské kabiny.

Vsetín si i díky němu užívá vyrovnanou a kvalitní brankářskou dvojici Romančík, Žukov.

