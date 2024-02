Ve zbytku sezony jim už nepomůže. Roman Půček dohraje letošní ročník v extraligových Vítkovicích, o čemž informoval valašský klub na oficiálním webu.

Roman Půček. Ilustrační foto. | Foto: archiv Romana Půčka

„Vítkovice si jej stáhly vzhledem k výsledkům a zraněním svých hráčů. Bohužel pro nás na to mají plné právo. Pokud hráč nastoupí po 15. únoru v extralize, nemůže už pak zpět do Chance ligy a Roman ani nesplňuje věkovou hranici, která by mu povolovala nastoupit zase zpět v Chance lize,“ popisuje asistent trenéra Vsetína Luboš Rob starší.

„O Romana jsme tak přišli a je to pro nás jistě ztráta. Sám Roman chtěl u nás pokračovat, ale musíme v tuto chvíli respektovat rozhodnutí Vítkovic,“ dodal zklamaný Rob.

Objektiv Jana Zahnaše: Takové bylo derby Beranů se Vsetínem. Navštívili jste ho?

23letý útočník v dosavadním ročníku absolvoval za Vsetín 25 zápasů, shodně si připsal osm gólů a osm asistencí. Naposledy v dresu Valachů odehrál páteční derby na ledě Zlína, byl u prohry 3:4.