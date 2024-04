Začíná to pomalu vypadat, že baráž o extraligu zůstane pro mistry Chance ligy zakletá. Vsetínští fanoušci sice vzali brněnskou Winning Group Arenu útokem, ani před vyprodanou halou však jejich miláčci nedokázali skolit Kladno, které zvítězilo 3:2 a v sérii hrané na čtyři vítězné utkání vede už 3:0 na zápasy. „Prohráváme 0:3, ale dva zápasy od nás byly dobré. Vsetín se nikdy nevzdává,“ neskládal zbraně vsetínský kouč Jiří Weintritt.

Nástup vsetínských hokejistů (v zeleném) ke třetímu utkání barážové série s Kladnem. | Video: Deník/Jakub Tručka

Atmosféra v aréně byla už od úvodu elektrizující. Vsetínští příznivci zpívali chorály ještě před startem zápasu, svůj tým hnali za první výhrou v sérii. „Snažil jsem se kádr od toho trošku ochránit, aby měl v hlavě primárně hokej. Byla to ale úžasná atmosféra. Na střídačce jsme měli velmi obtížnou komunikaci, ale radši si nebudeme rozumět, než aby byl poloprázdný zimák. Bylo to fantastické,“ ocenil fanoušky Weintritt.

Domácí celek však rozesmutnil kladenský muž v masce. Vsetín předvedl nejlepší výkon v baráži, ve svých šancích ale opakovaně narážel na kladenského gólmana Adama Brízgalu. „Tentokrát mu musíme poděkovat za vítězství, chytal fantasticky,“ uznal kladenský lodivod Otakar Vejvoda.

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Jeho svěřenci se už ve čtvrté minutě po gólu Richarda Jarůška ujali vedení, po zbytek první třetiny se hrál vyrovnaný hokej.

Po návratu z kabin však začal pod vsetínskými hokejisty hořet led, Kladno nevědělo, kam dřív skočit. „První třetina od nás byla slušná, od té druhé byl ale Vsetín lepší. Také jsme měli své šance, třikrát za sebou jsme šli do brejku, ale pokaždé jsme skončili bez střely v rohu,“ rekapituloval Vejvoda.

Brízgala však čaroval, a tak se opět radovalo Kladno. Na 2:0 zvyšoval ve 37. minutě z přesilovky Eduards Tralmaks, Vsetín se následně probral. Snížení si o pár desítek vteřin později připsal mladík Matyáš Dědek, který se do baráže v neděli zapojil poprvé, ani to však v divokém závěru prostřední dvacetiminutovky nebylo vše.

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

27 vteřin před druhou sirénou vrátil Kladnu dvougólové vedení Martin Procházka, jenže poslední slovo měli domácí. Čtyři sekundy před odchodem do kabin snížil na 2:3 Erik Hrňa. „Od druhé třetiny nemám svému týmu co vytknout. Měli jsme dobrý pohyb, výkon obrany byl kvalitní. Dostávali jsme se do mnoha střeleckých pozic a dali jsme z nich dva góly,“ shrnul Weintritt.

Vsetínský nápor gradoval ve třetí třetině, tlak mistra Chance ligy rostl. Jenže další gól už fanoušci neviděli. Nepomohla k tomu ani závěrečná přesilovka domácích, vše pochytal Brízgala. „Chytá velmi dobře, stále na něj narážíme. Těžko se přes něj dostává. V pondělí si zase k němu něco řekneme, musíme prostě jít do brankoviště, aby svou práci měl co nejtěžší,“ nastínil domácí stratég.

Jeho svěřenci se tak dostali do nezáviděníhodné pozice. Jsou jedinou prohru od konce sezony, první kladenský mečbol budou v Brně odvracet v pondělí od šesti hodin večer. „Chlapci budou stejně motivovaní jako ke třetímu zápasu. Ještě se nevzdáváme,“ ujistil Weintritt.

Ten před třetím utkáním provedl změnu v brankovišti, Patrika Romančíka po sedmigólovém výprasku nahradil Maxim Žukov. Ani jeho návrat však Vsetínu výhru nepřinesl. „Byla škoda, že Žukov onemocněl angínou v nepravou chvíli. Celou sezonu se zdravotně držel, ale potřebovali jsme ho mít od úvodu série stoprocentně připraveného, což se nestalo,“ doplnil vsetínský trenér.