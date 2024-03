Dvě rozdílné výhry, především však dva zapsané body do čtvrtfinálové série. Vsetínští hokejisté po sobotní krasojízdě o den později čelili mnohem většímu vzdoru Přerova, dokonce museli jít do prodloužení. Díky trefě Berzinše v 64. minutě ovšem rozparádili Lapač a hned o víkendu vydolovali dva mečboly.

Luboš Rob a Michal Mikeska.

„Potvrdilo se, že tento zápas bude hodně těžký, Přerov hrál velmi dobře, výborně,“ uznal asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší.

Nadělit v prvním zápase čtvrtfinále play-off svému soupeři 8:0 může být ošidné. V plné parádě se to ukázalo v neděli, vsetínští měli se Zubry daleko větší starosti.

„Každý zápas má jiný průběh. Hráče jsme na to připravovali. Také se to přesně ukázalo,“ pronesl Rob.

„Pár takových zápasů jsme už odehráli. Snažíme se pak dostat do takového stavu, ve kterém jsme vyhrávali v lednu,“ reagoval lodivod lavičky Přerova Michal Mikeska.

Domácí vlétli do utkání velkolepě, brzy si vytvořili dvě šance, tu druhou po přihrávce Machaly proměnil Vaňo. Další příležitosti v této části ovšem zůstaly nevyužity.

„V první třetině jsme měli tři samostatné nájezdy, měli jsme proměnit alespoň jeden z nich, stav 2:0 by pro nás byl jednodušší,“ přál si Rob lepší produktivitu a větší pohodu do dalšího průběhu duelu.

Náskok jediného gólu je otázka vteřiny. A to se přesně vyplnilo, Zubrům se v čase 34:50 podařilo vyrovnat, byl to vůbec jejich první gól v této sérii!

Diváci se další branky v základní hrací době nedočkali, na řadu přišlo prodloužení. V něm uspěli právě vsetínští hokejisté.

„Bylo to dramatické až do konce, prodloužení je někdy o štěstí. Měli jsme v něm přesilovku, které se nám úplně nedařily. Utkání naštěstí rozhodla,“ oddechl si kouč Valachů.

Vsetínští hokejisté nyní můžou být více v klidu, ustáli oba domácí duely a už ve středu v Přerově budou chtít rozhodnout. Záležet bude i na provedení početních převah soupeře, který se v nich zatím ani jednou ve čtvrtfinále neprosadil.

„Nemůžeme najít společnou řeč, jak ji provést, zakončit. Sráží nás to. Za pár dní to zkusíme. Je to klíč,“ uvědomuje si Mikeska.

Důležitou roli sehraje také stav domácího mančaftu. Po zranění se mu už vrací hráči, dolehl ovšem na ně další problém.

„Trochu jsme si prošli procesem střevní virózy, je to u více hráčů. Včetně Pavla Klhůfka. Bohužel nemohl hrát. Věříme však, že do čtvrtfinále ještě zasáhne,“ upřesnil Luboš Rob starší.

Středeční třetí čtvrtfinále na ledě Přerova začíná v 17.30 hodin.