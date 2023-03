Další pojistky! Vsetín prodloužil s Robem i produktivním bekem

Fanoušci hokejového Vsetína se ještě před čtvrtfinále dočkali radostných novinek. Klíčové postavy týmu Luboš Rob a Ondřej Smetana podepsaly na Valašsku nové smlouvy. Smetana by měl v klubu setrvat do příštího roku, Rob do léta 2025.

Luboš Rob (žlutý dres) podepsal na Valašsku do léta 2025. | Foto: VHK ROBE Vsetín/Martin Vojtěch Víta