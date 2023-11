Trvalo to, konečně ale venku zabrali. Čtyři prohry na stadionech soupeřů zastavili, navíc po obratu. Vsetínští hokejisté v sobotním 24. kole Chance ligy vyhráli ve Znojmě 4:3 po prodloužení, před druhou třetinou přitom ještě prohrávali. „Hrál se slušný zápas v kvalitním tempu. Bylo to hodně těžké,“ přiznal asistent trenéra hostů Luboš Rob starší.

Ze zápasu Vsetína se Znojmem. | Video: Se svolením Tomáše Macháně.

Úvodních 20 minut se úplně nechytali, chyběla jim lehkost a pohoda, venkovní tápání šlo znát. Valaši navíc ve 14. minutě inkasovali, neuhlídali početní převahu domácích. „Znojmo čekalo na naši chybu, tu jsme udělali. Potrestali ji,“ mrzelo Roba.

Do druhého dějství vlétli, aktivitou dělali zataženému soupeři problémy. Tlak vyvrcholil v přesilové hře, ve které vyrovnali na 1:1.

Měli momentum, výsledek chtěli otočit na svoji stranu. Před druhou komerční pauzou však přišly nepokoje v hledišti, několik minut se nehrálo. „Neřekl bych, že nás to ovlivnilo,“ odmítá asistent trenéra hostů.

Znojemští se přesto dostali více do hry, ke konci druhé části dvakrát udeřili. „Třetina byla dobrá. Nepokryli jsme si určité situace, sami jsme naopak nedali gól.“

Nepříznivý vývoj otočili, díky trefám Janduse a Klhůfka si vynutili prodloužení, v němž po buly rozhodl Rob mladší. „Po druhé přestávce jsme si řekli, že dál musíme pokračovat v naší hře, že to musíme přelomit. Třetí třetinu jsme byli lepší, góly jsme si zasloužili. Nakonec jsme si k vítězství došli,“ radoval se Rob starší.

Znojmo v sobotu hostilo Vsetín po více než šestnácti letech. Duel byl navíc pikantní o bratrský střet – zatímco za Jihomoravany druhou sezonu nastupuje 24letý Jakub Jenáček, za hosty o dva roky mladší Šimon. „Osobně jsem nezaznamenal, že by se to v kabině nějak řešilo. Možná mezi klukama, extrémně pikantní to ale nebylo,“ říká Luboš Rob.

Hostujícímu trenérovi na ledě Orlů chybělo pět hráčů. Včetně Danielse Berzinše, který se zranil těsně před reprezentační pauzou. „Už začal trénovat na ledě, do další reprezentační přestávky stihne zápas. Vypadá to dobře,“ poskytl radostné novinky vsetínským fanouškům.

Valaši se po víkendovém utkání posunuli na druhé místo, třetí Litoměřice však mají zápas k dobru.

Od pondělí budou pokračovat v náročném programu, od 17.30 hodin na Lapači přivítají Kolín. Právě Kozli o víkendu nehráli zápas s favorizovaným Stadionem.