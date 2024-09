„V náš neprospěch rozhodla hrozně ospalá první třetina. Díky tomu jsme tento zápas nevyhráli. Upozorňovali jsme na to, že jde o nové a malé hřiště. Třebíč je na to už zvyklá. Od nás tam nebyl dobrý pohyb. Kdybychom první třetinu neprohráli, tak zápas vypadal jinak. Ale to je kdyby,“ uvažoval asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší.

„K tomu si musíme jasně říct, že ze čtyřech zápasů jsme měli třikrát první třetiny špatné. To je vyloženě věc našeho týmu.“

Vsetín už proti Porubě stáhl manko 0:2, tento duel dokonce i vyhrál. Proti Třebíči po úvodních 20 minutách provedl změnu, která byla prospěšná.

„Hru jsme stáhli na tři pětky, abychom se dostali do většího pohybu a zlepšilo se to,“ pochvaloval si bývalý útočník.

Valaši snížili díky Jandusovi, zkraje třetí části vyrovnal Hrňa. Třebíč znovu šla do vedení, druhé vyrovnání zařídil Rob mladší.

„Co se týče prodloužení, někdy se to protrhne jednou šancí, dnes to tak nebylo. Ani jeden tým neriskoval, nebylo to nahoru – dolů, bylo to spíš hlídané. Na nájezdy jsme čekat nechtěli, spíš se čekalo na tu jednu šanci, ale tu ani jeden soupeř neměl,“ dodal kouč Valachů.

Vsetínští hokejisté v sobotu hostí na Lapači Prostějov. Začíná se v 17 hodin.