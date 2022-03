Očekávání nepřicházela pouze od veřejnosti, ale i samotného 26letého forvarda. „Musím zaklepat, celou sezonu jsem pravidelně sbíral body, nepotkala mě žádná extra krize. Nezabýval jsem se tak případným tlakem, že by to mohlo být špatné,“ vypráví Luboš Rob, vítěz kanadského bodování Chance ligy.

Kanadské bodování první ligy jste poprvé ovládl v sezoně 2018/2019. Po třech letech se vám to podařilo znovu. Jak byste tyto dvě sezony porovnal?

V první sezoně se od nás jako týmu tolik neočekávalo, nakonec jsme po základní části skončili na druhém místě. S Tondou Pechancem a Víťou Jonákem jsme zažili skvělý ročník, pro mě osobně byl do té doby nejlepší. Na co jsme sáhli, to vyšlo.

A letos?

Ambice klubu jsou větší, stejně jako očekávání ode mě samotného. Mám velkou radost, že mi to osobně znovu vyšlo. Mohlo to být ještě lepší, bohužel nám nevycházely přesilovky. Nešly nám už od začátku sezony, pak se to dostane do hlavy, člověk si není tolik jistý. Speciální formace rozhodují play-off.

Během vaší první valašské sezony jste vstřelil 39 branek, teď „pouze“ 25, převažovaly u vás asistence. Mění se trochu vaše role na ledě?

Je pravda, že v průběhu první sezony jsem měl více gólů než asistencí. Před třemi lety mi to více vycházelo, v lajně jsme měli tvořivého Tondu Pechance. Nyní to přibližně mám půl na půl. (25+30) Pořád chci dávat góly, více se cítím jako střelec.

Po ruce znovu máte Víťu Jonáka (18+22). Očekával jste, že vám to tak půjde?

Souhra nám svědčí, nemusíme si nic říkat. Na ledě o sobě víme. Ze začátku se nám nepodařilo najít centra, byla zranění, hodně se to lepilo. S příchodem Pšurky (Roman Pšurný – pozn. red) se nám to zaplnilo. Už v Přerově ukazoval, jak je to dobrý hráč – technický centr, dobře vnímá hru. Věřili jsme, že nám to bude fungovat.

Pojďme k sezoně Vsetína. Jak hodnotíte základní část?

Se druhým místem můžeme být spokojeni, před začátkem sezony bychom to brali. Ohledně play-off jsme byli v klidu deset patnáct kol před koncem. Některé ambiciózní týmy o vyřazovací boje usilovaly až do poslední chvíle.

Vyhráli jste šest z posledních sedmi zápasů. Ideální načasování formy?

Chtěli jsme být do druhého místa, Třebíč se o to ještě rvala. Na závěr jsme nehráli proti nejsilnějším týmům, až na špatný výkon proti Kolínu jsme vše zvládli. Snad jsme se na play-off dobře nastartovali.

Čtvrtfinále začíná už zítra (17.30 hodin), vyzve vás Slavia Praha, kterou jste v sezoně třikrát porazili. Ideální soupeř?

V předkole byla nejlépe postavená, trošku jsme tušili, že na nás vyjde. Obě série nakonec skončily ve třetím rozhodujícím zápase, chvíli jsme tak museli počkat. Jinak jsme to však příliš neřešili. Především se zaměřujeme na čtvrtfinálovou sérii. Máme ambice, chceme porazit každého.

O semifinále se hraje pouze na tři vítězné zápasy. Je to zrádné?

Musíme zvládnout oba domácí zápasy. Když bychom prohráli jeden, nebo snad dva duely, tak bychom byli pod velkým tlakem. Snad využijeme domácího prostředí.

Začínáte na Lapači, ohledně kapacity už neplatí žádné restrikce…

Je to výborná zpráva. Každý ví, jaká je na Lapači úžasná atmosféra. I když mohla chodit pouze tisícovka, tak byla skvělá. Snad si to diváci nyní vynahradí. Určitě budou pomyslným šestým hráčem na ledě. Poženou nás.

Kolik čekáte fanoušků?

Mohlo by být vyprodáno. (úsměv) Doufáme však, že přijdou alespoň tři tisíce.

Ve čtvrtfinále je dále Prostějov, Sokolov, Přerov, Třebíč, Litoměřice a Jihlava, která nemá tak silný kádr jako loni touto dobou. Cítíte, že letos je schůdnější cesta vyhrát Chance ligu?

Vnímáme roli jednoho z favoritů, nezříkáme se toho. Jsme jeden z mála týmů, který za cíl vyhlásil postup. Letos to možná není tolik natřískané, na druhou stranu extraligový tým má do baráže 40 dní. Vítěz první ligy to bude mít velmi těžké.

Má tedy extraligový klub, Kladno, dle vás velkou výhodu?

Určitě bych řekl, že má větší výhodu. Klidně si může dát 10 dní pauzu, měsíc trénovat a připravovat se na soupeře. Vítěz první ligy musí jet v play-off na sto procent, může se zranit dost hráčů. Kladno na druhou stranu může být nerozehraný. Prvoligista to má naopak.