Tato nechtěná „taktika“ jim vyšla, svým fanouškům však pořádně zabrnkali na nervy. Před polovinou zápasu vsetínští hokejisté vedli 3:0 a bez problémů si to štrádovali za prvním bodem v semifinálové sérii. Soupeři ale povolili vyrovnat, najednou se strachovali o výsledek. Ten nakonec urvali ve svůj prospěch, Duklu Jihlava porazili 5:3. „Zápas byl velice dramatický až do konce. Naštěstí jsme to ustáli,“ oddechl si asistent trenéra domácího mančaftu Luboš Rob starší.

Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. | Foto: Deník/Radek Štohl

Valachy v první třetině dvěma góly nastartoval Jonák. Druhou trefu přidal v přesilové hře v čase 19:59, přičemž rozhodčí se ještě šli podívat na video. Domácí fandové ovšem neměli pochyb, s brankou počítali. „Popravdě jsem nevěděl, jak vypadala časomíra. Kluci říkali, že jsem to stihl, byla tam ještě přibližně vteřina. Uklidnilo mě to,“ popsal své pocity autor této trefy a nakonec také hattricku.

Branka do kabin Vsetín evidentně uklidnila, zkraje druhé části si vytvářel nebezpečné příležitosti. Na konci 27. minuty navíc uklidňující trefu přidal kapitán Hrňa. „Měli jsme dobré situace, využili jsme, co jsme potřebovali. Vedení nám pomohlo,“ těšilo Roba.

OBRAZEM: Vsetín urval první bod! Na Lapači ztratil náskok 3:0, pak rozhodl Teper

Tak jednoduché to ovšem nebylo, Valaši si to sami zkomplikovali. Ještě v prostřední části dovolili hostům se dotáhnout na jediný gól. „Zbytečnou chybou jsme je pustili do hry, změnilo to ráz zápasu. Po dvou třetinách jsme pořád vedli o jeden gól, což bylo důležité. Chtěli jsme to za každou cenu uhrát!“ zdůrazňoval kouč domácího mančaftu.

Dukle se nakonec podařilo vyrovnat, o chvíli později navíc měla přesilovou hru, ve kterých v dosavadním play-off září. Branku však nedala, domácí si v této nevýhodě vypracovali dvě šance. Vsetínští o první bod v sérii nepřišli, rozhodl obránce Teper, jenž využil početní převahu. „Gól na 3:3 nás trochu zchladil. Pomohli jsme si přesilovkami, dali jsme tak i rozhodující gól,“ těšilo Luboše Roba, jehož mužstvo se po trefě Víta Jonáka do prázdné radovalo ještě jednou.

Nyní to Valaši zvládli, příště by se jim tato ztráta už mohla vymstít. „Měli bychom si pohlídat, to je jasné. Když za takového stavu ztratíte zápas, pro sérii to může být rozhodující. Nakonec jsme ho zvládli,“ chce se Rob dívat už na další duely.

„Kdybyc se nám příště takto podařilo vést, tak si vedení samozřejmě musíme pohlídat. Zítra už bude nový zápas, nový den,“ uvědomuje si bývalý kapitán Vsetína Jonák, jenž letos ve vyřazovacích bojích vstřelil čtyři góly.

1/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 2/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 3/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 4/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 5/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 6/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 7/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 8/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 9/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 10/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 11/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 12/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 13/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 14/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 15/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 16/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 17/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 18/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 19/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 20/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 21/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 22/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 23/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 24/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 25/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 26/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 27/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 28/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 29/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 30/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 31/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 32/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 33/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 34/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 35/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 36/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 37/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 38/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 39/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 40/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 41/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 42/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 43/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 44/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 45/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 46/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 47/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 48/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 49/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 50/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 51/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 52/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 53/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 54/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 55/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 56/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 57/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 58/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 59/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 60/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 61/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 62/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 63/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 64/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 65/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 66/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 67/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 68/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 69/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 70/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 71/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 72/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 73/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 74/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 75/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 76/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 77/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 78/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 79/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 80/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 81/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 82/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 83/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 84/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 85/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 86/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 87/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 88/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 89/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 90/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 91/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 92/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 93/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava. 94/94 Zdroj: Deník/Radek Štohl Vsetínští hokejisté (žluté dresy) v prvním semifinále Chance ligy přivítali Duklu Jihlava.

Valaši v úterý získali první bod v této sérii. Do dalších bojů je to povzbuzující. Na vítězství však musí navázat i v dalších utkáních. „Kdo lépe zvládne kritické situace, tak vítězí v celé sérii,“ ví dobře Luboš Rob starší, jehož potěšil gólový příspěvek od zkušených hráčů. Kromě Víta Jonáka se jednou prosadil i Erik Hrňa. „První dvě lajny to teď rozhodly, máme však vyrovnané čtyři pětky, což je pro cestu v play-off důležité,“ dodal asistent trenéra vsetínských hokejistů.

Jak si pětky Valachů povedou v dalších bojích se dozvíme také ve středu, kdy od 17.30 hodin je na Lapači druhé semifinále.