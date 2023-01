A zvítězit už pošesté v řadě! Kdo by to po poslední ztrátě bodů na ledě Chrudimi s rezervou Pardubic řekl.

„Závěr byl hodně hektický, kluci předvedli enormní obětavost,“ ocenil Říha své svěřence. „Vše bylo umocněno našim vyloučením, hráči nestihli vystřídat. Bylo to pak i vidět. Vsetíňáci tak měli výhodu, jednu gólovku pak čapnul Hufino,“ smekl před oporou Beranů.

Hosté začali lépe. Mladý Heš se po skvělé pobídce Pospíšila dostal před Žukova, s velkou dávkou štěstí procedil puk za domácího gólmana, který při inkasované brance neměl čisté svědomí.

Berani v prvním dějství mohli vést o dvě či tři branky, zradilo je však zakončení, mimo jiné se neprosadil tento večer neproduktivní Honejsek. Domácí naopak trestali, v početní převaze pěti proti třem.

Přišla druhá třetina a velký šok. Hostující Novotný nahodil puk na domácí branku, Žukov si schoval puk pod lapačku. Vše nasvědčovalo tomu, že se bude vhazovat.

Omyl, kotouč se nečekaně objevil v brankovišti bývalého gólmana Jihlavy! „Taková věc se stane jednou za život. Je to pro něj nepříjemné, celou sezonu nás však drží. Stojí za ním celý mančaft. Své kvality ještě potvrdí,“ nepochybuje lodivod Vsetína Jiří Weintritt.

Vedení navýšil Köhler, nejzkušenější hráč zlínské kabiny uspěl při signalizované výhodě. Před druhým odchodem do kabin tak zlínští Berani vedli 3:1.

Domácí byli v závěrečném dějství jasně lepší, zcela převzali iniciativu.

Dočkali se však jediného gólu v podání Bērziņše. Víc už nedokázali, premiérově v sezoně tak před svým rivalem museli sklonit hlavy.

„Dvě třetiny jsme byli lepším mužstvem. Měli jsme více šancí, perfektně jsme dodržovali taktiku. Disponovali jsme lepším pohybem a zaslouženě vedli. Ve třetím dějství jsme chtěli pokračovat v aktivitě, bylo však jasné, že Vsetín to ještě zkusí. Druhý gól je dostal na koně,“ připomněl Říha závěrečných šest horkých minut.

Tyto chvíle však ševci ustáli. A zvítězili.

„Zápasu jsme se zúčastnili jen v jedné třetině. To je s tak kvalitním soupeřem málo. V prvních dvou dějstvích byl náš výkon dietní, nestalo se to poprvé. Už to budeme muset řešit radikálnějším způsobem. Blíží se play-off a takové průměrné výkony ze začátků zápasů si nemůžeme dovolit,“ ví dobře Weintritt.

Výsledky Valachů jsou v poslední době jak na houpačce.

Ke konci roku jim skončila jedenáctizápasová vítězná série, krátce poté utrpěli pět proher v řadě.

Před derby se vrátili na vítěznou vlnu, uspěli třikrát.

Čtvrtý korálek proti Zlínu ale nenavlékli. „Tým má k dispozici kondičáky, jsou tu také další lidé, kteří by je měli dostat do správné provozní teploty. Do tří ze čtyř utkání ale vstoupíme špatně. Doba hájení je pryč, musíme se vydat jinou cestou. V hlavě to už mám delší dobu, vše se nejprve dozví mužstvo,“ nechtěl specifikovat domácí kouč, čeho by se měly týkat radikálnější postihy.

Na vsetínském Lapači je aktuálně střídavě oblačno. U rivala ze Zlína naopak svítí slunko.

A to pořádně ostře.

Zvítězil už v šestém utkání v řadě, získal v nich 18 bodů! „Vítěznou šňůru chceme natáhnout co nejvíce, co se podaří, to se podaří. Dobře víme, že elitní šestka není v našich rukách,“ uvědomuje si Říha šance na přímý postup do čtvrtfinále.

Co stojí za parádní sérii? „Mančaft měl svoji kvalitu, bylo jen otázka času, kdy se to projeví. Práce týmu je vyšší a vyšší. Je to dáno i tím, že kluci si začali více věřit. I když hrajete dobře, ale máte více porážek než výher, tak právě sebevědomí může v určitých fázích zápas rozhodovat.“

Hokejisté Zlína zůstávají po pondělním derby na sedmém místě Chance ligy, na jedenáctý Frýdek-Místek však už mají čtyřbodový náskok. Na šestý Přerov ztrácí šest bodů, navíc odehráli o zápas více. O další body zabojují ve středu od 17.30 hodin doma proti Sokolovu.

Vsetín je druhý, na vedoucí Třebíč má manko čtyř bodů, je o bod před Porubou. Ostravský sok ovšem má zápas k dobru. Valaši jedou ve středu do Frýdku-Místku.

Do konce základní části zbývá oběma mančaftům pouhých devět kol.

Situace v tabulce se začíná čím dál více vyostřovat.