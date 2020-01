V nadstavbové části během 16 odehraných zápasů nastřílel sedm gólů a přidal čtyři asistence. Poslední trefu si připsal v pondělí proti Chomutovu (2:0).

„Teď to tam párkrát spadlo, za co jsem rád a určitě mi to pomohlo i na sebevědomí, ale nejdůležitější je abychom vyhrávali zápasy,“ ví Rehuš, který přitom v sezoně nasbíral celkem 25 kanadských bodů za 11 gólů a 14 asistencí.

Přesto za svým loňským osobním maximem, kdy v dresu Havířova posbíral 41 bodů za 16 bodů a 25 asistencí, výrazně zaostává.

„Někdy to tak je, někdy se daří hned od začátku, někdy to trvá déle. Mně se bodově moc nedařilo, tak jsem se snažil alespoň pomoci týmu jiným způsobem, ať už v oslabení, defenzivnější prací,“ vysvětluje Rehuš, že i černá mnohdy neviditelná práce pro tým je potřeba.

Dresy s legendou? Pěkné

Vsetín se drží za suverénními Českými Budějovicemi na druhém místě, byť s minimálním náskokem před Přerovem s Chomutovem, který má jen o dva body méně.

Přesto vzhledem k nevydařenému úvodu sezony, mohou být na Lapači s postavením relativně spokojení.

„Pravda je že jsme se rozbíhali trochu pomaleji, chvilku si to usedalo, ale důležitější je, že se začalo vyhrávat a nyní se budeme snažit v tom pokračovat,“ má jasno odchovanec slovenské Senice a rodák z města Malacky ležící jen deset kilometrů od rakouských hranic.

Valaši posledními dvěma výhrami v Litoměřicích a doma s Chomutovem dali zapomenout na tři předchozí zápasy bez vítězství.

„Od začátku jsme chtěli hrát aktivně, což se nám podařilo. Využili jsme dvě přesilové hry, za co jsme rádi. A později když už měl i Chomutov trošku tlak tak Blaža to všechno pochytal,“ zmínil výtečný výkon brankáře Bláhy.

Sám Rehuš byl pak na konci parádní kombinace v přesilovce, když ve 28. minutě otevřel skóre.

„Gorča (Gorčík) to posunul dolů na Víťu (Jonáka) do rohu a ten mi to naservíroval před bránu a já jsem už jen nastavil hokejku a poslal mu to mezi betony,“ popsal Rehuš svou jedenáctou trefu sezony.

Valaši tak dokonale uctili památku legendy klubu Josefa Ryžova. Právě podobiznu zakladatele klubu, bývalého hráče a trenéra měli na dresech v rámci dobročinného projektu legendy legendám.

„Byly pěkné. Je dobré, že se i touto cestou zavzpomíná a dostane uznání legendám, které něco znamenaly pro klub,“ zmínil druholigového Hodonína, Znojma, dánského Herningu a francouzského Gapu a Mulhouse.

Výjimečné hrát před takovými diváky

Nyní je doma ve Vsetíně, kde je s celou rodinou.

„Vsetín je malé město a okolní příroda je nádherná, co mně a mé rodině zcela vyhovuje. V kabině a kolem hokeje panuje rodinná atmosféra, fanoušci jsou tu skvělí a je to výjimečné hrát před takovou diváckou kulisou,“ vyznal se Rehuš, který stačil i objet okolí.

„V poslední době je hodně zápasů a moc se toho nedá postihnout, ale byli jsme se s manželkou a synem sáňkovat na Kohútce, tam se nám líbilo,“ zmínil Rehuš nedaleké lyžařské středisko.

Už dnes ale Vsetín vyrazí do pražského Edenu pro další body proti pražské Slavii, kde se rozstřílel kanonýr Vítězslav Bílek.

„Určitě se na ně připravíme a podíváme se na video. Myslím, že když budeme hrát nátlakově a nepřizpůsobíme se jim, že bychom tam mohli být úspěšní. Jdeme tam vyhrát a pokusit se zase o něco prodloužit vítěznou šňůru,“ má jasno Rehuš.

Zaboduje?