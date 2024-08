Jan Lukáš, Santeri Lipiäinen, Adam Pavlíček. S touto trojicí brankářů vstoupí hokejový Vsetín do nadcházející sezony Maxa ligy. Gólmanské trio si už postupně rozděluje minuty v přípravných zápasech – dva zatím odchytal Lipiäinen, jeden Lukáš a jeden Pavlíček.

Pravidelné vytížení by mělo nastat také během základní části. Tedy minimálně u dvou nových posil mezi třemi tyčemi. Potvrdil to asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší.

„Náš předpoklad je, že brankáři se budou střídat po dvou zápasech. Záležet bude na jejich zdravotním stavu a formě. Samozřejmě se to ale nedá predikovat,“ tuší Rob, jenž už po příchodu Lukáše naznačil, že Pavlíček by měl odchytat velkou část utkání u nedalekých Bobrů.

Hodnocení trenérů po zápase s Novými Zámky. | Video: Deník/Radek Štohl

Teprve 20letý Adam Pavlíček si za loňského vítěze Chance ligy zachytal už v uplynulé sezoně, v základní části naskočil do dvou zápasů. Na jaře k němu nově přibyli zkušený Lukáš a Fin Lipiäinen. Ten se ve čtvrtek poprvé představil na Lapači.

„Zvyká si. Má velmi dobrý přístup v tréninku, je to profík. Musí se zapracovat do týmu. Jsme spokojeni, jak brankářská trojice pracuje. Věřím, že jsme vybrali správně.“

Valaši zatím nemůžou mít radost z dosavadních výsledků, tři ze čtyř duelů prohráli. Jedinou výhru si navíc připsali až po samostatných nájezdech. „Jsem přesvědčený, že tým to nijak neovlivní,“ má jasno Luboš Rob.

„Neberu to jako podstatnou komplikaci, prohry k přípravě patří. Loni jsme ze sedmi zápasů zvládli tři. Jde o projev systému a samotné hry. A také o to, aby se tam objevovaly věci, které trénujeme. Proti Novým Zámkům to splňovalo parametry, jaké chceme,“ potěšilo bývalého kanonýra.

Vsetínští hokejisté zatím doplácí na horší koncovku. Naplno se to ukázalo proti slovenskému mančaftu, ke třem gólům mohli přidat minimálně další čtyři.

„Chceme, aby hráči byli produktivnější, zvláště ve vyložených šancích. Stále se na tom pracuje,“ potvrdil Rob.

Vsetín do konce přípravy ještě absolvuje tři zápasy. Tento týden pouze jeden, v úterý na ledě vítěze loňské Tipos extraligy z Nitry. Během závěru srpna se očekává, že by mělo dojít na mírné zúžení kádru.

„V přípravě máme pět pětek, deset obránců. Přibližně se to bude týkat čtyř hráčů. Budou však v režimu vsetínského áčka. Až podle stavu se uvidí, kolik toho odtrénují a odehrají ve Valašském Meziříčí. Z týmu úplně nevypadnou, budou tam na střídavé starty s možností si je vždy stáhnout. Řekneme jim to příští týden,“ dodal Luboš Rob starší.

Vsetínští hokejisté se poprvé v přípravě představili na Lapači. | Video: Deník