Potřetí v řadě jste základní část Chance ligy zakončili na druhém místě. Panuje u vás spokojenost? Chtěli jsme složit co nejlepší mančaft a znovu skončit co nejvíce navrchu, nejlépe první. V sezoně nás ale provázela četná zranění. Když to vezmeme zpětně, druhé místo je dobré.

Hodně zraněných jste měli už od začátku přípravy. Čím si to vysvětlujete?

Vůbec nevím. Nikdy jsem se nesetkal, aby pořád bylo tolik zraněných. Kolikrát jsme měli už deset hráčů mimo sestavu, nedostali jsme se snad pod pět zraněných. Za celou sezonu jsme ani jednou nebyli kompletní. Kéž by se nám to v play-off vrátilo.

Museli jste být o to pozornější na přestupovém trhu?

Těsně před koncem přestupového okna se nám během dvou zápasů zranili tři dobří útočníci základní sestavy. Něco jsme se snažili vymyslet, bylo to však hodně těžké. Tito kluci už od konce sezony neměli hrát.

Prosakovaly informace, že někdo z tria Berzinš, Hořanský, Jandus by se měl vrátit. Jaká je realita?

Určitě se vrátí Berzinš a Hořanský. K dispozici by měli být už na čtvrtfinále.

Před sezonou jste zpátky přivedli odchovance klubu Erika Hrňu. Splňuje vaše očekávání?

Erik je vyloženě koncový hráč, potřebuje k sobě šikovného centra. Kupovali jsme ho s tím, že jeho centrem bude Pavel Klhůfek. Pořád ale byl někdo zraněný, moc toho spolu nenahráli. Na druhou stranu se vedle Erika zvedl další odchovanec Mates Dědek, šlo vidět, že hraje s tak zkušeným hráčem. Celkově se muselo hodně improvizovat.

Závěr základní části zastihl v parádní formě zmíněného Klhůfka. Překvapilo vás to?

Musím říct, že ani ne, s Víťou Jonákem i Lubošem Robem si dobře rozumí. Měl to tak i v loňské sezoně, kdy přišel Mira Holec. Konec ročníku byl z jeho strany vynikající.

Skvěle se v sezoně zadařilo Matyáši Dědkovi, který teprve v říjnu oslavil 19. narozeniny. V základní části při své premiérové sezoně mezi dospělými posbíral 23 bodů.

Matese znám od doby, kdy byl ještě dítě. Dobře jsme věděli, proč ho bereme. Svoji šanci teď chytl za pačesy. I díky velkému počtu zraněných se dostal do prvních pětek, zvedl si sebevědomí. Naštěstí se mu vyhýbala zranění. Nakonec překvapil i sám sebe.

V prosinci jste s Matyášem prodloužili smlouvu o dva roky. Je přesto možnost, že by si ho někdo po sezoně vytáhl do extraligy?

O jeho setrvání jsme měli zájem. Kdyby přišlo něco zajímavého z extraligy, určitě bychom se o tom bavili. Za mě ale ještě potřebuje hrát jeden dva rok v první lize, kolikrát je pak horší takovou sezonu potvrdit, soupeři si na něj budou dávat větší pozor. V extralize by navíc neměl takový ice-time, ve třetí čtvrté lajně by hrál třeba sedm minut.

O víkendu se rozjíždí čtvrtfinále. Vnímali jste, že byste teoreticky mohli narazit na zlínské Berany?

Určitě ano. Na jedné straně jsem si říkal, že by to byla škoda. Na druhé by už od čtvrtfinále byly vyprodané stadiony, pěkné atmosféra. Pokladník by to měl dobré. (úsměv)

Když už jsme u diváků, tak jste po Zlíně měli druhou nejvyšší průměrnou návštěvu soutěže. Oproti loňsku se u vás zvýšila o více než 200 diváků na zápas…

Přitom by to mohlo být ještě lepší. (úsměv) Hraje se v pondělky, ve středy, což jsou špatné hrací dny. Na naše fanoušky však nedáme dopustit. Budeme dělat maximum, aby jich chodilo ještě více.

Jaké máte přání na čtvrtfinálové zápasy?

Aby bylo vyprodáno, což asi nebude. Bude záležet na tom, s kým budeme hrát. Pokud to bude s Přerovem, tak by mohlo přijít více lidí. Rádi bychom byli za 4 500 diváků.

Zmínil jste Přerov, který odehrál parádní závěr základní části.

Určitě to není jednoduchý soupeř, na druhou stranu bychom nemuseli tolik cestovat. Moc si vybírat nemůžeme. Ideální by bylo, kdyby tým, který postoupí, odehrál tři zápasy a trochu se unavil.

Je jasným cílem vítězství v soutěži a baráž?

Kdyby se baráž letos podařila, tak by to bylo pěkné. (úsměv)