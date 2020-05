„Snad jsem si už všechno vybral,“ doufá dvacetiletý talent, který přitom v létě 2018 jako nedraftovaný hráč absolvoval rozvojový kemp v jednom z nejslavnějších hokejových klubů na světě Torontu Maple Leafs.

Proč jste se po dvou sezonách rozhodl pro návrat domů?

Na Vsetín mě to lákalo odjakživa. Je to už ohraná fráze, ale byl to pro mě vždycky takový malý sen. Odmalička jsem chodil na zápasy A-týmu a byl jeho fanoušek. Každopádně jsem chtěl i zkusit, jak to chodí i jinde, nabrat nějaké zkušenosti. Bohužel pro mě to nebylo podle plánu a v obou sezonách, které jsem strávil pryč, jsem byl zraněný.

Co vám hokej i život mimo domov v zámoří, ale třeba i v Benátkách nad Jizerou, ukázal a dal?

Dalo mi to spoustu, obě angažmá, které jsem zažil, pro mě byly zkušeností. Jsem rád, že jsem to mohl podstoupit. V zámoří jsem se toho spoustu naučil. Viděl jsem, jak to chodí jinde a jsem moc rád za tuto možnost. Minulý rok v Benátkách to bylo taky super. Celkově organizace Tygrů a to jak fungují, je skvělá věc.

Zvažoval jste i jiné možnosti?

Ano zvažoval jsem více možností. Vsetín pro mě asi byla jasná volba. Už během sezony jsme byli v kontaktu a zajímali se, jak se mi daří a jak se hojí moje bolístky po operaci a z toho jsem byl mile překvapený. Jsem moc rád, že jsem doma na Vsetíně.

Vloni jste kvůli zranění odehrál jen osm zápasů. Jak jste to psychicky zvládal?

Ano, byla to nešťastná sezona, stalo se mi to při zápase za juniorku v Litvínově. Den před tím jsme hráli s Benátkami v Porubě a já nedostal moc prostoru na ledě a tak mě trenér poslal na zápas s juniorkou, abych měl herní vytížení. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo a přetrhal jsem si křížový a postranní vazy v koleni. Bylo to určitě psychicky náročné, protože to bylo podruhé ve druhé sezoně po sobě. Předtím v zámoří jsem bojoval se zlomeným kotníkem. Je to nepříjemné, ale doufám, že už jsem si to vybral všechno.

Už jste v pořádku?

Ano jsem už v pořádku, ke konci sezony už jsem trénoval normálně s kluky na ledě a chodil do posilovny. Bohužel pro mě jsem trénoval naplno jen krátce, protože pak přišlo nařízení od vlády, že se nesmí sportovat a já jel ze dne na den domů.

Vsetín prakticky staví nový tým. Už jste mluvil s novým trenérem Srdínkem, co od vás čeká a jakou roli v týmu budete mít?

S panem trenérem jsme se na tohle téma ještě nebavili. Moje současná priorita je mít kvalitní letní přípravu, nabrat fyzičku a nějaké svalstvo, protože jak jsem se potácel se zraněními tak jsem z toho rytmu úplně vypadl. Letní příprava už začala a já mám obrovskou motivaci se zlepšovat.

Jste výrazně omezení vládními nařízeními?

Jsme omezeni, když třeba běháme tak po skupinkách a nosíme roušky. Věřím ale, že brzy už to bude bez omezení. Letní příprava je vždycky náročná, ale je to potřeba. První dva týdny jsou pro mě osobně asi vždycky nejhorší, ale jak se to rozběhne tak už to jde.