Několikrát v zápase byli na koni, utkání mohli strhnout na svoji stranu. Vsetínští hokejisté přesto z pátečního derby ve Zlíně odešli poraženi, bez zisku jediného bodu. „Bohužel to nevyšlo. Jsme z toho smutní,“ litoval po zápase útočník hostů Roman Půček.

Rozjeli to skvěle, po úvodním tlaku se po souhře noviců Zabusovse s Machalou dostali do vedení. Domácí tým ale dostali zpátky do hry a nechali ho srovnat na 1:1. „Myslím si, že to určitě byla škoda. Na druhou stranu potom v utkání nebylo úplně všechno špatně,“ je přesvědčený 23letý forvard.

Velkou diskuzi v prostřední části vzbudil faul Markuse Koja na Zdeňka Sedláka. Ševci v pětiminutové početní převaze šli poprvé v zápase do vedení. „Kluci, kteří oslabení nehrají, zbytečně tuhli na střídačce a už se ve zbytku třetiny příliš do hry nedostali. Určitě i toto ovlivnilo zápas, přeci jen se pak těžko dostáváte zpět do provozní teploty,“ uvědomuje si Půček.

„Je to pro nás varování směrem k dalším utkáním i play-off. Poučit se ze zbytečných chyb, které nás dostaly do nevýhodných situací a příště se tomu pokusit předcházet,“ velí borec se zkušenostmi z extraligových Vítkovic.

Ševci v závěrečném dějství odskočili na 3:1, Valachům se podařilo srovnat na 3:3. Domácí nakonec ustrážili svoji pevnost, v závěru podruhé v utkání udeřili z přesilové hry. Hosté hned osmkrát usedli na trestnou lavici. „Hned po zápase to bylo součást debaty. Řekli jsme si, že jsme měli zbytečně moc vyloučení. To zápas ve Zlíně rozhodlo, oni tam mají typologicky šikovné hráče na přesilové hry, což se v zápase potvrdilo. Bohužel nás to stálo výsledek,“ trápí Půčka.

Vsetínští hokejisté po páteční prohře definitivně přišli o teoretickou možnost na prvenství v základní části Chance ligy, které si po zásluze pohlídala Poruba.

V dalších utkáních si především budou chtít pohlídat druhou pozici, na třetí Prostějov mají čtyři kola před koncem náskok sedmi bodů. Postupně nastoupí proti Frýdku-Místku, Znojmu, Kolínu. Vše uzavřou přímo na ledě Jestřábů.

„Je jasné, že tyto týmy budou hrát na sto procent a budou na nás pečlivě připravené. Stejně tak k tomu ale musíme přistoupit i my. Vůbec si nesmíme připouštět, kde se v tabulce nachází. Konec sezony se blíží a my si nemůžeme dovolit něco podcenit. Ty zápasy budou přípravou na play-off a my nesmíme vypustit jediný souboj,“ ví dobře odchovanec valašského hokeje.

Zatímco první týden po reprezentační přestávce byl nejen pro Vsetín velmi náročný (tři zápasy v pěti dnech), od utkání se Zlínem mají do středečního domácího střetnutí s Rysy větší čas na odpočinek. „Je to součást sportovního života. My musíme hrát podle not, které dostaneme. Já osobně se na to třeba vůbec neohlížím a snažím se připravit podle toho, jak zápasy přicházejí.“

Roman Půček v této sezoně absolvoval pět duelů ve Vítkovicích, dalších 25 přímo na Vsetíně. (16 bodů)

Jak by měla vypadat jeho budoucnost ve zbytku letošního ročníku? „Popravdě netuším a nejsem schopen říct. Chci hlavně co nejvíc hrát, na Vsetíně jsem doma, a pokud tady dostanu příležitost, tak chci odvést stoprocentní výkony,“ dodává závěrem.