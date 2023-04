Úvodní výhru ve finále Chance ligy slaví hokejisté Vsetína. Domácí borci před vyprodaným Lapačem porazili zlínské Berany 4:3 po prodloužení, ve třetí třetině přitom prohrávali 1:3. V prodloužení rozhodl odchovanec ševců Klhůfek.

Před začátkem úvodního finále Chance ligy | Video: Deník/Martin Břenek

Domácím se do sestavy vrátil kapitán Jonák, do první lajny naskočil bek Říha. Mezi třemi tyčemi stejně jako v šestém semifinále proti Prostějovu začal Vošvrda. Beranům chyběli útočníci Gago a kapitán Kubiš, šanci dostal odchovanec Zlína Apolenář. Nechyběl ani obránce Zbořil.

Diváci na gól příliš dlouho čekat nemuseli, v páté minutě se prosadil Holec, který překvapil Hufa. „Chtěl jsem nachytat brankáře, trochu tam nechal škvírku. Naštěstí to vyšlo,“ radoval se zkušený útočník v rozhovoru pro Českou televizi.

Hosté brzy mohli srovnat – Apolenář nejprve po nabídce Talafy zahodil samostatný únik, jeho následné nahození za brankářem Vsetína neskončilo. Berani se dále hnali za vyrovnáním, o které se mohl postarat Gazda, výbornou individuální akci ale gólem nezakončil.

Druhá třetina se rozjela ve velkém tempu. Navýšit vedení mohl Berger, v obrovské šanci ztroskotal na Hufovi. Ševci naopak vyrovnali, druhý parádní pas Talafy v zápase našel Kratochvíla, který prostřelil Vošvrdu. „O přestávce jsme si říkali, že Vsetín hodně vytahuje hráče. Zdeňa Sedlák je odtáhl a já jel sám na bránu,“ přiblížil Kratochvíl důležitý gól.

Hosté navíc po faulu Půčka hráli početní převahu, kterou brzy ranou za modrou využil Kindl. Na straně domácích mohl vyrovnat Klhůfek, na Hufa si nepřišel. Po sérii přesilovek měl šanci na 3:1 Lang, jeho pokus lízl břevno. „Je pravda, že jsme mohli vést vyšším rozdílem, také Vsetín tam ale měl dvě tři gólové šance,“ uznal Kratochvíl.

Podívejte se: Brankář Vošvrda se chtěl mstít, Říha se pustil do střídačky

Berani nastoupili do třetí třetiny velmi aktivně, střelu z první zahodil Sedlák. Právě po skvělé práci 23letého forvarda se k puku dostal Kindl, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Domácí to nezabalili. Na modré čáře získal puk Klhůfek, který si poradil s Talafou a po pohledné individuální akci následně překonal i Hufa. Valachům se podařilo srovnat, gól dal také třetí člen úderné formace Půček, který po nahození Holce na zlínského gólmana úspěšně doklepl puk do branky.

V 55. minutě přišel první vyjpatý moment finále – Sedláček na mantinel narazil Říhu, za což dostal pět minut plus do konce zápasu. Za zlínským útočníkem se dokonce vydal domácí brankář Vošvrda. Vsetínští vzhledem k předchozímu vyloučení měli tři minuty dlouhou početní převahu, ta jim ale gól nepřinesla. „S přesilovkami se trápíme celé play-off. Věřím, že jeden dva góly nám můžou se rozjet," věříl útočník Vsetína Pavel Klhůfek.

Kouč Horák: Musíme se podívat, co jsme tam vyváděli

Ke konci třetí třetiny se do obrovské šance probojoval Berzinš, Huf však famózně vytáhl beton. Toto dějství tím neskončilo – domácí Říha se dostal do slovní potyčky se střídačkou hostů. Jeden z hráčů Zlína sice na něj sáhl jako první, domácí bek však oplácel a nakonec si šel sednout na dvě minuty.

Zlínští zahájili prodloužení přesilovou hrou, kterou nezužitkovali. Na trestnou lavici si v 66. minutě šel sednout také hostující Novotný. Trest byl obrovský, střelou z první svoji druhou branku v zápase vsítil Klhůfek.

Chance liga, 1. finále

VHK ROBE Vsetín – PSG Berani Zlín 4:3 p. p. (1:0, 0:2, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Holec (Smetana), 46. Klhůfek (Holec), 52. Půček (Holec, O. Němec), 66. Klhůfek (O. Němec) – 26. Kratochvíl (Talafa), 28. Kindl (P. Sedláček, Mrázek), 43. Kindl (Z. Sedlák).

Střely na branku: 38:28. Vyloučení: 4:5. Vyšší tresty: 0:2. Využití: 1:1. Rozhodčí: Bejček, Veselý – Bohuněk, Hnát. Diváci: 5 400.

VHK ROBE Vsetín: Vošvrda (Žukov) – Říha, Hryciow, O. Němec (A), Jenáček, Krajčík, Smetana (A), Česánek – Rob, Bērziņš, Jonák (C) – Půček, Klhůfek, Holec – Berger, Š. Bláha, Hořanský – Číp, Lichanec, Jenyš.

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Husa, Gazda (A), Suhrada, Zbořil, Novotný, Talafa, Riedl – Kratochvíl, Kindl, Z. Sedlák – Lang, P. Sedláček, Mrázek – Frömel, Hejcman, Pospíšil (A) – Apolenář, Sadovikov, Köhler (C).