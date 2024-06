Dva relativně lehčí soupeři, avšak nabité září. Tak by měl vypadat vstup vsetínských hokejistů do první ligy. Za obhajobou titulu vykročí v sobotu 14. září doma na Lapači proti Frýdku-Místku, za pět dní zavítá do Chrudimi na zápas s Pardubicemi B.

Atmosféra pátého finále minulé sezony Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl

Zbytek září bude pro svěřence Jiřího Weintritta těžký. V sobotu 21. září budou na Lapači hostit Porubu, za dva dny odehrají utkání v Kolíně, následně ve středu jedou do azylu Třebíče v Moravských Budějovicích. Zápasový kolotoč v prvním soutěžním měsíci zakončí doma v sobotu 28. září proti Prostějovu.

Následovat bude první derby nového ročníku ve Zlíně, které se uskuteční ve středu 2. října. Další atraktivní střetnutí s Berany se odehrají 13. listopadu na Lapači, 29. prosince v Baťově městě a 12. února na Valašsku.

Rozpis první čtvrtiny Vsetína:

1. kolo VHK ROBE Vsetín vs. Frýdek-Místek (sobota, 14. září)

2. kolo Pardubice B vs. VHK ROBE Vsetín (středa 18. září)

3. kolo VHK ROBE Vsetín vs. Poruba (sobota 21. září)

4. kolo Kolín vs. VHK ROBE Vsetín (pondělí 23. září)

5. kolo Třebíč vs. VHK ROBE Vsetín (středa 25. září)

6. kolo VHK ROBE Vsetín vs. Prostějov(sobota 28. září)

7. kolo Berani Zlín vs. VHK ROBE Vsetín (středa 2. října)

8. kolo VHK ROBE Vsetín vs. Litoměřice (sobota 5. října)

9. kolo Přerov vs. VHK ROBE Vsetín (pondělí 7. října)

10. kolo VHK ROBE Vsetín vs. Chomutov (středa 9. října)

11. kolo Slavia Praha vs. VHK ROBE Vsetín (sobota 12. října)

12. kolo VHK ROBE Vsetín vs. Sokolov (středa 16. října)

13. kolo Jihlava vs. VHK ROBE Vsetín (sobota 19. října)

Další derby proti Zlínu:

13. listopadu (Lapač)

29. prosinec (Trinity Bank Aréna Luďka Čajky)

12. února (Lapač)

Kompletní rozlosování hokejistů Vsetína najdete zde.