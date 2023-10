Atraktivní zápas patřil domácím hokejistům. Ti před parádní atmosférou a kulisou 4 682 diváků našli recept na rivala ze Zlína, který porazili 4:2.

První derby sezony. | Video: Deník/Radek Štohl

Berani se už po 55 vteřinách mohli dostat do vedení, Šlahaře však vychytal Žukov. Hosté měli další solidní možnost, Kindl přečíslení dva na jednoho nevyřešil ideálně. Svoji příležitost si vypracovali také domácí, Jonák nastřelil tyč. Do vedení šli Berani, Čáp skvělou střelou prostřelil domácího gólmana. Radost hostů trvala jen chvíli, Rob střelou k tyči nachytal Hufa. Na ledě to pomalu začínalo jiskřit, do křížku se dostal Paukku se Smetanou, který zasáhl útočníka hostů do obličeje, za což šel na trestnou lavici. Domácím se tento verdikt nelíbil, což jeden z fanoušků Vsetína demonstroval i hozeným kelímkem na trenéra ševců Říhu. Valaši mohli otočit, po střele Staňka od modré letěl puk do tyčky. Vsetínští hokejisté zakončili třetinu vedením 2:1, Matyáš Dědek ke konci dějství uplatnil důraz na brankovišti.

Domácí měli aktivnější nástup do prostřední části, gólu se však nedočkali. Do hry se znovu dostávali hosté, kteří dvakrát v krátkém sledu trefili tyč, štěstí bylo proti Köhlerovi a Langovi. Prosadili se tak znovu hokejisté Vsetína, v přesilové hře se trefil bývalý útočník Zlína Klhůfek, když dorazil puk do sítě poté, co Huf neudržel kotouč. Zkušený útočník mohl ve 32. minutě navýšit skóre, proti byl však hostující gólman. Domácí byli i nadále lepší, paradoxně ale skórovali hosté, početní převahu využil Novák, jenž se dobře zorientoval před svatyní soupeře.

Třetí třetina nabídla opatrnější hokej, mančafty se do šancí dostávaly zřídka. Ty velké pak měli domácí, Huf však držel svůj týmy pohotovými reflexy. Necelé dvě minuty před koncem Jandus zajel do brankáře hostů, tento zákrok šel mstít Čáp, následná bitka skončila vítězně pro domácího borce. Berani v závěru při power-play nastřelili tyčku, z protiútoku do prázdné završil tři body Valachů dvougólový Rob.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Chance liga, 9. kolo

VHK ROBE Vsetín – Berani Zlín 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Rob (Ondračka), 20. Dědek (Ondračka, Kratochvil), 29. Klhůfek (Smetana, Kratochvil). 60. Rob (Jonák) – 7. Čáp, 39. Novák (Kindl, Salmio).

Střely na branku: 26:17. Vyloučení: 4:5. Vyšší tresty: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 4 682. Rozhodčí: Skopal, Jaroš – Veselý, Tvrdý.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Romančík) – Staněk, Ďurkáč, Smetana (A), Ondračka, Hryciow, Š. Jenáček, Petrovický – Bērziņš, Rob (A), Půček – Klhůfek, Hrňa (C), Hořanský – Jandus, Kern, Jonák – Kratochvil, Dědek, Vaňo.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Salonen, Hrbas (A), M. Novotný, Čáp, Suhrada, Zbořil, Talafa – Salmio, Werbik, Paukku – Šlahař, Kindl, M. Lang – Novák, Vlach, Süss – Köhler (C), Gago, P. Sedláček (A).