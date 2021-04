„Ani v těch nejlepších snech se mi nezdálo, že by mi sezona takhle mohla vyjít. Hráli jsme výborný hokej, došli až do semifinále, kde nás bohužel přejely České Budějovice,“ připomíná vítězství Jihočechů 4:1 na zápasy.

Jak na velmi úspěšnou sezonu ve Vsetíně celkově vzpomínáte?

Byla to krásná sezona, asi nejlepší v životě. Vzpomínky jsou pouze pozitivní. Byli tam super spoluhráči, dobrý trenér, který mi důvěřoval. Když si člověk věří, dovolí si věci, které jinak ne. Samozřejmě je potřeba mít i šěstí. Vše si sedlo. Byli tam navíc skvělí fanoušci. Celou sezonu si užívali. Vážně to byl krásný rok. Ještě bych někdy takový chtěl zažít.

Po sezoně jste odešel do Plzně. Měl jste hodně nabídek?

Zájem o mě byl. Někdy v lednu únoru se tehdy ozvala Plzeň, od té doby jsem neřešil nic jiného. Domluvili jsme se v předstihu. Podmínka akorát byla, že kdybychom se Vsetínem postoupili do extraligy, zůstal bych na Valašsku. Od té doby jsem ale jinak věděl, že půjdu do Plzně.

Neměl o vás zájem konkurenční Zlín?

Od agenta jsem měl náznaky, že zájem byl, pak jsem se ale rozhodl pro Plzeň. Dávají prostor mladým hráčům. Pan Vlasák (Tomáš Vlasák, sportovní manažer Plzně – pozn. red.) říkal, že mě sleduje. Nastínil, kam se mnou počítají, což mě oslovilo.

Ze Vsetína jste odešel před dvěma roky. Jste s někým z kabiny v kontaktu? Jak často sledujete dění v klubu?

Jsem v kontaktu s Gábičem (David Gába – pozn. red.). Výsledky sleduji pravidelně, občas se kouknu na zápas. Kvůli času jsem tam však osobně od té doby nebyl. Je to docela daleko.

Vsetín je nyní v semifinále Chance ligy. Jaké mu dáváte šance při postupu do extraligy?

Přál bych jim to, bylo by to super. Ještě musí zvládnout semifinále. Hlavní favorit je však Kladno, což je silný soupeř. Vzhledem k tomu, že letos není baráž, tak je velká šance postoupit. Škoda, že nemůžou chodit lidi, když tam jsou, tak se hraje o hodně jinak. Mohli být klíčovým faktorem. Nyní domácí prostředí tolik nerozhoduje.

Plzeň naopak v extralize skončila v předkole play-off. Jaké pro vás bylo dosavadní působení v klubu?

Loňska sezona byla super, celkem se mi dařilo. Letošní se nevydařila, moc jsem nehrál, dlouho jsem čekal na gól. Pak jsem si ani nevěřil, psychicky to bylo náročnější. Celý rok vypadal zvláštně, bez lidí to bylo divné.

V letošní sezoně jste vstřelil pouze 6 branek. Co bylo špatně?

Problém byl jednoduchý – nepovedl se začátek, nehrál jsem dobře. Pak jsem nedostal důvěru od trenéra, člověk si nevěří, odklání se štěstí, jde jedno s druhým. Je to těžké. Kdybych věděl, čím to bylo, tak bych to změnil. (trpký úsměv)

Co bylo příčinou neúspěchu v předkole play-off s Olomoucí?

Olomouc byla připravenější. V posledním zápase základní části jsme ji přitom porazili 9:1. V předkole však dali první gól, umí dobře bránit, mají kvalitního gólmana, neuměli jsme si s tím poradit. Všechny zápasy skončily o gól, bylo to těžké. Nenašli jsme na ni recept, zaslouženě postoupila.

Nemohlo vás jednoznačné vítězství v posledním kole příliš ukolébat?

První zápas nás musel probrat. Možná to bylo v hlavách, pak už ale určitě ne, prohrávali jsme 0:1 na zápasy. Nikdo pak už neměl v hlavě, že jsme vyhráli 9:1.

Plzeň patří ke klubům, kteří se spoléhají na výborné obecenstvo. Jak vás absence fanoušků zasáhla?

První zápasy byly strašné. Sport se dělá pro fanoušky. Doufám, že se to zlepší a budou moci chodit. Když je navíc play-off, je to něco jiného, bývá to vyhrocené, dokážou udělat výbornou atmosféru.

Poznávají vás lidé na ulici?

Plzeň je celkem velké město, takže ani ne. Stalo se mi to jen párkrát.

Od října do listopadu se extraliga pozastavila. Jak vás to ovlivnilo?

Bylo spíše nepříjemné, že člověk stál a nevěděl, co bude další týden, nemohlo se trénovat. Fyzicky jsme na tom byli dobře, jezdili jsme do Dobříše, v tom problém nebyl.

Jaká je vaše budoucnost? Budete v další sezoně hrát v Plzni?

V příští sezoně v Plzni působit nebudu. Ještě nevím kde, ale řeší se to.

Kdyby se Vsetín vrátil do extraligy, jak reálný by byl váš návrat?

S Radimem Tesaříkem (sportovní manažer Vsetína - pozn. red.) jsme si za poslední dva roky párkrát volali. Je ve hře, že se v příští sezoně ve Vsetíně objevím.

Bude rozhodující, zda Vsetín zvládne play-off a postoupí do extraligy?

Ne, na tomto faktoru nezáleží.