Do zápasu zasáhlo trio Lukáš Finsterle, Matouš Čmiel a Ján Blaško. Do obrany se naopak dostal forvard a kapitán mužstva Jakub Pořický, který tvořil defenzivní duo s Tomášem Holišem.

S Bobry to přitom vůbec nevypadalo dobře. V úvodních dvou minutách inkasovali dvakrát, zkraje osmé minuty to z jejich strany bylo už 0:3. Brzy ale dokázali snížit a do poloviny dějství také zdramatizovat vývoj duelu.

Na začátku druhého dějství se hostům podařilo vyrovnat, ve 32. minutě to bylo 5:3 pro domácí. Valašské Meziříčí však do konce třetiny srovnalo, díky trefám ve druhé polovině třetí třetiny otočilo zápas na svoji stranu.