Trenéři do zápasu nenasadili rychlíka Ondřeje Machalu. Nastoupili však ostatní důležití hráče, včetně tria z elitní formace. Mezi třemi tyčemi se ocitl Fin Lipiäinen. Záda mu kryl Pavlíček.

Hosté už ve čtvrté minutě nastřelili spojnici, pokus Šmerhy se do branky nedostal. O dvě minuty později už udeřil první útok – Rob našel Jonáka, ten si připravil střelu a překonal Vondraše. Náskok mohl navýšit Jandus, Valaši však podruhé v zápase pálili do tyče. Do konce třetiny přesto vstřelili další góly. Klhůfek vzal na začátku středního pásma puk, po krásném sólu nádherně zvýšil na 2:0. Vsetín navíc využil svoji druhou přesilovku, rána Stříteského od modré zapadla do svatyně soupeře.

Klhůfek ve druhé třetině pokračoval ve veledílu. Ve 27. minutě si pohlídal brankoviště a úspěšně dorazil kotouč za Honzíka, který po úvodní přestávce vystřídal Vondraše. O čisté konto hokejisté Vsetína přišli tři a půl minuty před koncem druhé části, domácí po třech vteřinách využili svoji první početní převahu v zápase.

Pardubice toužily s výsledkem ještě něco udělat. V čase 48:11 šli na trestnou lavici Bláha a Dědek, domácí tentokrát skórovali čtyři vteřiny po zahájení přesilové hry. Pokračující převaha jim přinesla třetí branku. Další gól v zápase nepřišel, hosté uhájili tři body.

V sobotu od 17 hodin hostí na Lapači Porubu.

Maxa liga, 2. kolo

HC Dynamo Pardubice B – VHK ROBE Vsetín 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 37. Kaplan (Fiala), 49. Žálčík (Kaut), 50. Pochobradský (Švec, Chabada) – 7. Jonák (Rob, Klhůfek), 18. Klhůfek (Rob), 20. Stříteský, 27. Klhůfek (Stříteský, Rob).

Střely na branku: 26:32. Vyloučení: 7:8. Využití: 3:1. Rozhodčí: Zubzanda, Čáp – Hradil, Maňák. Diváci: 250.

HC Dynamo Pardubice B: Vondraš (Honzík) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal, Voženílek, Hrádek, Nedelka – Pochobradský, Rákos (A), Žálčík – Lichtag, Kaut (C), Formánek – Kaplan, Fiala, Rouha – Pavlata, Gromadzki, Kalužík.

VHK ROBE Vsetín: Lipiäinen (Pavlíček) – Zahradníček, Stříteský, Staněk, Teper, Jenáček, Smetana (A), Ondračka – Jonák, Klhůfek, Rob (A) – Jandus, Prokeš, Hrňa (C) – Šmerha, Matějček, Jar. Brož – Š. Bláha, Dědek, Hořanský.