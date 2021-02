„Jedná se pro nás o cenné vítězství," usmíval se na pozápasové tiskové konferenci hlavní trenér Vsetína Roman Stantien.

Podle místní legendy bylo klíčovým faktorem úvodní dějství, ve kterém se působivějším dojmem prezentovali hosté. „Soupeř má vysokou kvalitu, což potvrdil i v první třetině. Byli aktivnější, rychlejší, lepší na puku," vychválil tým Prostějova za úvodní dvacetiminutovku.

„Pro nás bylo dobře, že Gabič (brankář David Gába - pozn. red.) má fazónu a v rozhodujících okamžicích nás podržel. Důležité poté bylo, že jsme jako první vstřelili branku," viděl Stantien trefu Zemana z přesilové hry jako klíčovou.

Od následujícího dějství vyžadoval kvalitnější představení domácích hokejistů. „Do té druhé jsme šli s tím, že hodně věcí musíme zlepšit, to se nám také podařilo," těšilo Romana Stantiena.

Lodivod vsetínské lavičky se zároveň rozplýval nad produktivitou týmu – Valaši téměř po čtvrt roce dali pět branek, v probíhající sezoně se to doposud přihodilo čtyřikrát. „Je velmi potěšující, že jsme vstřelili více gólů než obvykle dáváme – musíme se však stále více tlačit do branky," vidí prostor na zlepšení do dalších zápasů Chance ligy.

Do konce základní části druhé nejvyšší soutěže zbývají čtyři kola. Hokejisté Vsetína se momentálně nachází na 8. místě, na přímou účast v play-off ztrácí osm bodů. V sobotu se Valaši vydají do Benátek nad Jizerou.

Chance liga, 30. kolo

VHK ROBE Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 17. A. Zeman (Pechanec, Gorčík), 22. A. Zeman (Bartko, Pechanec), 40. Půček (R. Vlach, Kucharczyk), 45. Gorčík (R. Vlach, Bartko), 46. Gorčík (Březina, Štach) – 39. Žálčík (Mrázek, Drtil)

Střely na branku: 30:39. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:1.

VHK ROBE Vsetín: Gába (Málek) – Ondračka, Smetana, Hryciow, Bartko, Kudělka, Štach, J. Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Babka, R. Vlach, Kucharczyk – Půček, Šilhavý, Vítek – L. Bednář, A. Zeman, Berger.

LHK Jestřábi Prostějov: Bláha (Wolf) – Matyáš, Hrdinka, Drtil, Piegl, Staněk, Hefka, Pěnčík – Mrázek, Bartoš, Gago – Žálčík, T. Kaut, M. Novák – Motloch, Podlaha, T. Jandus – Ouřada, Janeček, Vachutka.

DALŠÍ VÝSLEDKY:

Přerov - Benátky n. J. 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Vrchlabí - Kadaň 7:4 (4:1, 2:2, 1:1)

Havířov - Frýdek-Místek 1:4 (0:0, 0:0, 1:4)

Litoměřice - Slavia Praha 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)

Dukla Jihlava - Třebíč 4:3 s.n. (0:0, 1:3, 2:0 - 0:0)

Kladno - Ústí n. L. 9:2 (2:0, 2:0, 5:2)

Kolín - Poruba 5:4 s.n. (1:0, 2:3, 1:1 - 0:0)

Šumperk - Sokolov 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)