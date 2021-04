„Loni navíc neproběhly žádné nábory, které jsme nebyli schopni udělat. Může tak chybět kompletně jeden ročník,“ obává se předseda klubu.

Jedním dechem však odmítá, že by na události uplynulých měsíců měly tratit právě děti. „ Je důležité, aby děti měli dobrou výchovu a proto musíme hlavně udržet trenéry,“ uvědomuje si Tomáš Vašica. „Zároveň řešíme rozjezd sezony u mládeže, brzy by se v omezených skupinkách měla začít připravovat venku.“

Jak se na vás dále podepsala uplynulá sezona? Tým mužů odehrál pouhé čtyři zápasy…

Postihl nás odliv sponzorů, čímž přijdeme přibližně o třicet procent finančních prostředků. Když se nehrálo, tak pochopitelně nebyli schopni dávat peníze. Firmy, které nás sponzorovaly, tak na tom vinou covidu nejsou dobře a omezují své prostředky. Během covidu se navíc nedá chodit na osobní schůzky. Je to hodně těžké.

Jak současnou situaci hodláte řešit?

Musíme co nejvíce šetřit. A to ve všech směrech.

Poznamená to tedy nějak klub?

Sezonu budeme chtít z velké části hrát s mladými kluky, kteří jsou méně ekonomicky nároční. Chceme to mít založené na odchovancích a zapracovávat je do týmu.

Klub by to "přežil"

Jak se k vám zachovalo město?

Zachovalo se k nám naprosto v pořádku. Dopředu jsme věděli o škrtu deseti procent. Nebylo to však pouze u nás, ale u všech větších sportů. K velkému snížení tak nedošlo. Za toto bych mu rád poděkoval.

Povězte. Byla možnost, že by klub toto všechno „nepřežil“?

Když vás sponzoři odmítají, tak ve hře je tato možnost vždy. Úplně si však nemyslím, že to mohlo nastat. Samozřejmě to teď bude v omezené míře. Bavil jsem se šéfy blízkých klubů druhé ligy mužů z Hodonína, Opavy, Kopřivnice nebo Nového Jičína a také oni budou osekávat. Na mzdách se to udělat dá, například na takové dopravě naopak neušetříte.

Jak se snižování mezd projeví na kvalitě druhé ligy?

Nemyslím si, že na kvalitě to ubere. Starší hráči, kteří dostávali více zaplaceno, buď sleví, nebo přestanou hrát hokej a dostanou šanci mladí, což je taky důležité. Druhá liga by měla být právě pro mladé, což ukázala i Kometa, která nedávno v ní koupila licenci. Pan Zábranský (Libor Zábranský, majitel Komety Brno – pozn. red.) uvedl, že hodlá hrát s mladými hokejisty a juniory. Pro ně to bude lepší, než kdyby hráli čtvrtou lajnu v první lize. Může jim to pomoci, budou dostávat větší prostor.

Lze už nyní říct, jaké máte ambice do příští sezony?

Když to řeknu na rovinu, tak teprve v sobotu jsme se domluvili s trenéry, kteří první mužstvo povedou následující ročník. Mančaft teprve začínáme skládat. Bude také záležet, zda letní příprava bude individuální, nebo společná, což se uvidí podle podmínek v daném období.

Jak to vypadá se samotným kádrem?

Jednotlivé hráče teprve začneme obvolávat. Určitě však budeme chtít udržet velkou osu týmu. I když to stoprocentně ještě nevím, tak někteří chtějí skončit a možná také skončí. Mají své zaměstnání, hokej je takhle náročný. Šest večerů v týdnu musí být pryč. Bude to hodně o financích.

V poslední době jste spolupracovali se Vsetínem. Máte to v plánu i nadále?

Určitě s ním chceme spolupracovat a tak jako už několik let využívat jejich hráče, kteří jsou na rozmezí kádru. Je to o osobní schůzce, mají relativně nové trenérské duo.

Jste optimista, že se začne hrát v řádném termínu?

Doufáme, že tak začneme a nebudeme hrát jen měsíc jako v minulé sezoně. Zda to proběhne, nikdo nemůže vědět. Spíš jde o děti. Máme strach, že se jich málo vrátí.