Pozvánka mě překvapila, nezastírá brankář Málek premiérovou nominaci

Hokejový brankář Vsetína Jakub Málek se po půl roce zúčstní reprezentačního kempu. 18letá naděje českého hokeje se po prázdninovém srazu do 19 let představí ve výběru do 20 let. Ten se pod vedením Karla Mlejnka od dnešního večera do soboty sejde ve Vyškově.

Jakub Málek se dočkal premiérové pozvánky do reprezentačního výběru do 20 let. | Foto: Martin Vojtěch Víta

„Pozvánka mě překvapila sama o sobě,“ těšilo talentovaného brankáře, který se v této kategorii ocitá vůbec premiérově. Radost z účasti na kempu mu nekazí ani skutečnost, že tým okolo hlavního trenéra Karla Mlejnka neodehraje mezistátní zápasy. „Beru to, jakoby se hrálo. Jsem hodně rád, když můžu jet na kemp. Trenéři nás uvidí, řeknou nám, co se jim líbí a nelíbí,“ očekává Málek. Narážky beru s humorem, usmívá se brankář Málek. Cinknou dva metry? Přečíst článek › Výhodou pro vytáhlého gólmana může být skutečnost, že kabinu zná velmi dobře. „Většinu kluků jsem zažil, když jsem byl nominovaný do U-18. Je tady pár nováčků, které ale rád poznám,“ říká Jakub Málek, který se velmi dobře zná s brankářskými parťáky. Mladý brankář v letošní sezoně Chance ligy doposud naskočil do 11 zápasů, s týmem Vsetína pětkrát zvítězil. Jeho procentuální úspěšnost zákroků činí 90,24% s průměrem 2,68 obdržené branky na utkání.

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu