ROZHOVOR/ Výsledky hokejového Vsetína jsou v novém kalendářním roce neuspokojivé. Po třítýdenní pauze vyhráli pouze jedno utkání z pěti, v tabulce Chance ligy se propadli na 10. místo. To výrazně nabourává předsezónní plány – umístění v nejlepší čtyřce a přímý postup do čtvrtfinále play-off.

Jan Srdínko | Foto: Martin Vojtěch Víta

„Dobře to vnímáme. Nechceme však nyní koukat na to, co bude,“ nehodlá propadnout skepsi hlavní kouč Valachů Jan Srdínko, jehož svěřenci na důležitou pozici ztrácí 9 bodů. Snížit náskok se pokusí ve středu od 17.30 hodin na Lapači proti Kolínu.