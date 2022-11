„Musím to zaklepat, mně se zranění vyhýbají, ale teď jsem nevěděl, co může být,“ přiznal Michal Postava v rozhovoru pro Deník.

Michale, Frýdku jste stejně jako na začátku sezony nedali ani gól, opět to byl parádní souboj gólmanů a vy jste byl tím, který jedinkrát inkasoval. Soupeř vám nesedí?

Asi prokletí. Už i já jsem chtěl jet dopředu a dát gól, ať to konečně prolomíme. Bohužel, nevyšlo to, teď se musíme soustředit na další utkání.

Po brance Svačiny jste dlouho ležel v bolestech v brankovišti. Jak se to seběhlo?

Svačina jel od červené čáry, nechali jsme ho tam zbytečně projet. Udělal to šikovně, vystřelil nad rameno. Pak mi ale nešikovně dopadl na nohu. Blbě mi ji přetočil, snad to bude dobré.

Okamžitě vám pomáhal lékař, jak se o vás na ledě staral, co jste řešili?

Chladil mi to. Jak se mi špatně otočila noha, chtěli jsme zjistit, jestli tam nemám nic natrženého. Zkoušeli jsme, jestli došlápnu, naštěstí to šlo.

Bezprostředně po tom zbourání jste si řekl, že je po zápase?

Byla to taková nepříjemná bolest. Musím to zaklepat, mně se zranění vyhýbají, ale teď jsem nevěděl, co může být. Chvíli jsem si odpočinul, zkusil došlápnout a nebylo to až tak hrozné.

V dalším utkání vás bolest nelimitovala?

Necítil jsem se stoprocentně, ale nemyslím si, že by mě to limitovalo.

Trošku se očekával souboj aktuálně dvou nejlepších brankářů Chance ligy, vás a Patrika Švančary. Oba jste ročníky 2002, oba narozeni v únoru, oba máte fantastická čísla. Překvapilo vás, že v bráně Frýdku stál nakonec Vojtěch Mokry?

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘI 1. LIGY

Úspěšnost zásahů:

1. Patrik Švančara (FRM) 94,20 %

2. Michal Postava (PRE) 93,88 %

3. Daniel Huf (ZLN) 93,27 %

Průměr obdržených branek/zápas:

1. Michal Postava (PRE) 1,88

2. Daniel Huf (ZLN) 1,99

3. Pavel Jekel (TRE),

Maxim Žukov (VSE) 2,00

Oba brankáři ve Frýdku jsou výborní. Proti oběma jsem chytal několikrát. Proti Vojtovi, když byl v Olomouci. Proti Patrikovi jsem chytal v juniorce i za Kometu proti Třinci. Třetím gólmanem je Daniel Šimonů, který je na střídavé starty v Novém Jičíně, znám tedy všechny brankáře. Nepřekvapilo mě to, všichni jsou na vysoké úrovni.

Po individuální stránce jste opět předvedl skvělý výkon a celkově jste teď podle statistik snad vůbec nejlepším gólmanem soutěže. Co na to říkáte?

Je to pro mě samozřejmě příjemné. Hlavně se snažím pomáhat týmu, abychom měli co nejvíce bodů a byli v klidu. Připravuji se na každý zápas prostřednictvím videa, chystáme se například i na nájezdy. Takže bude to i přípravou.

Velkou zásluhu má tedy i trenér brankářů Jiří Sklenář?

Určitě. Připravujeme se na každého soupeře zvlášť.

A co Michael Petrásek? Jste v kontaktu i během jeho zranění?

S Petym jsem pořád v kontaktu, chodí na zimák skoro každý den a rehabilituje, co může. Přeji mu samozřejmě, ať se co nejdříve uzdraví.

Prozradíte, jak to s ním vypadá? Máte nějaké informace?

Zatím to vypadá ne úplně ideálně. Doufám ale, že na Nový rok už bude stoprocentní.

Pustíte ho pak ale po takových výkonech vůbec do brány?

Určitě ho tam pustím (usmívá se). Sezona je náročná, zápasy jdou rychle po sobě. Martin Holík sem taky určitě nepřišel jenom sedět.

Přesně tak, záda vám nyní kryje Martin Holík, je pro psychiku důležité, že to nestojí jen na vás?

Přesně tak. Pomůže to hodně, když vím, že za mě v klidu může zaskočit. Nejenom mně, ale celému týmu.

