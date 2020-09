Posila z Třince. Odchovanec Jenáček vyztuží obranu Vsetína

Vsetínští hokejisté do svých řad získali staronového obránce. Klubu se do konce sezony upsal někdejší mládežnický hráč Valachů Šimon Jenáček, který na Lapač přichází z extraligového Třince. Do středečního venkovního zápasu Chance ligy na ledě Kolína však ještě nezasáhne.

hokejista Šimon Jenáček | Foto: archiv Šimona Jenáčka

„Když vznikla možnost Šimona angažovat, velmi intenzivně jsme nad tím uvažovali. Obrovskou výhodou je, že zná dokonale prostředí, bereme ho jako našeho odchovance. Navíc jsme jej viděli ve třech přípravných zápasech, ve kterých hrál velmi dobře,“ vyjádřil se jednatel klubu Daniel Tobola pro oficiální stránky. Devatenáctiletý Jenáček by kromě prvního týmu mohl také zasáhnout do zápasů juniorského týmu, který se aktuálně pohybuje ve druhé nejvyšší soutěži. Ve hře jsou přitom také střídavé starty ve 2. lize, což mladému obránci rozhodně nevadí. „Rád pomůžu, protože tady k tomu mám vztah, juniorku jsem na Lapači hrál už před dvěma lety, a určitě se tomu nebráním. Na Vsetíně jsem doma a mám to tady rád, takže jsem po tom hned skočil. Pak už byla jen otázka, jak se domluví kluby mezi sebou. Už když jsem ze Vsetína odcházel, měl jsem v plánu se jednou vrátit. To, že se tak stalo takhle brzy, mi určitě nevadí," těší Šimona Jenáčka. Mladý bek se letos na Lapači představil už dvakrát v dresu Frýdku-Místku. Ve druhém střetnutí se dokonce střelecky prosadil, když překonal svého bývalého spoluhráče z mládežnických výběrů Davida Sachra. Jenáček ve valašském klubu působil od žákovských kategorií až po juniory. Loni v létě odešel do extraligového Třince, kde nastupoval za juniorský výběr, střídavé starty si poté připisoval v prvoligovém Frýdku-Místku.

Autor: Radek Štohl