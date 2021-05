„Dnešní doba je hodně uspěchaná, člověk nepřemýšlí nad tím, co jí, pije. Stresujeme se. Žijeme jako roboti. Doktoři říkali, že tato nemoc je ze současné doby. Když se skloubí stres, životospráva a strava, tak vznikají podobná onemocnění," líčí Říha v exkluzivním rozhovoru pro Deník, ve kterém přiblížil, jak se dostal na Vsetín nebo jak pravděpodobně vznikla jeho přezdívka Pytlák.

Prodělal jste ulcerózní kolitidu. Je možnost, že by se vám nemoc nějak vrátila?

Věřím, že ne a zdraví bude držet. Strach z toho nemám. Kdyby se mi z nemoci náhodou něco ozvalo, tak mám možnost zvednou telefon a zavolat do Prahy, nasadili by biologickou léčbu, dali mi kapačku a za hodinu bych byl v pořádku.

Před více než čtvrt rokem vám doktoři znovu povolili hrát hokej. Lze nyní po této době říct, co vám nemoc dala a vzala?

Vzala mi hodně kil. (Jiří Říha dle předchozích vyjádření za 5 týdnů zhubl 24 kilo – pozn. red.) Nebylo to snadné. Uvědomil jsem si své chyby, mohl jsem se podívat, co jsem dělal špatně. Přišel jsem na to, že vše se netočí pouze kolem hokeje. Čím je méně stresu, tím lépe. Je důležité držet stravu a životosprávu.

Musíte od té doby udržovat nějakou speciální dietu, nebo si můžete pravidelně dávat knedlo vepřo zelo?

Tři čtvrtě roku jsem měl přísnou dietu. Postupně začínám jíst vše, nesmí to ale být pravidelně. Když mám chuť na něco dobrého, například právě knedlo vepřo zelo, tak si bez problémů dám.

Loni jste vinou zmíněných zdravotních problémů odehrál 14 zápasů, naskočil jstě až na závěr sezony. Jaký to byl návrat?

Hodně jsem se těšil, pauza byla dlouhá. Nevěděl jsem, zda do sezony ještě naskočím a zahraji si. Když mi ale doktoři v lednu povolili hrát hokej, tak jsem vůbec neváhal.

V Litvínově jsme se domluvili, že se půjdu rozehrát. Dohodl jsem se Slavii, za což ji děkuji, že mě vzala to týmu a nechala hrát. Odtrénoval jsem týden a hned poté šel do zápasů. Na střídačce jsem si říkal, že jsem blázen, nebylo to jednoduché. Šlo poznat, že nemám fyzičku ani sílu.

Od středy jste už oficiálně hráčem Vsetína. Jak se uskutečnil váš příchod? A jak jste na tom po zdravotní stránce?

Vsetín o mě projevil zájem. Chvilku ještě čekal, jelikož jsem měl nabídku z extraligy, což byla priorita. Nakonec z toho sešlo. Poté už pro mě byl jasná volba, šlo to rychle, během půl dne vše bylo vyřízené. Nyní se budu snažit vybojovat extraligu právě tady.

V současné době jsem na tom dobře, jinak bych ani ve Vsetíně nepodepisoval smlouvu. Normálně jsem se zapojil do tréninku s týmem. Musím zaklepat – zdraví drží, můžu chodit do všeho. Věřím, že to takto bude trvat dále.

Jak dlouho probíhala jednání?

Úplně na to neodpovím, je to spíš otázka na agenta. Jakmile jsem však měl po sezoně ve Slavii, tak něco sháněl. Vsetín je hodně zajímavý tým, jsem rád, že můžu být jeho součástí. Navíc jsou zde skvělí fanoušci. Doufám, že to vláda povolí a budou moci chodit na zápasy. Už se těším na zdejší atmosféru. Věřím, že dojdeme co nejdále.

Co vás lákalo na příchodu do Vsetína?

Už když jsem byl menší, tak jsem Vsetín sledoval, tehdy za klub hrál Jirka Dopita. Když přišla nabídka, tak se mi od klubu líbilo jednání a přístup. Je zde kvalitní tým a skvělá kabina, což rovněž hrálo velkou roli.

Jak uvádíte, tak Vsetínu jste fandil už dříve. Na co rád vzpomínáte?

V té době jsem byl ještě hodně malý. Nejvíce si ale asi vybavuji zelenožlutou barvu a atmosféru na zimáku, která vždy byla parádní. Je to však už hodně dávno, z mládí si na to vždy rád vzpomenu. Z Rychnova nad Kněžnou je to ale jen kus cesty, na zápasy jsem se vůbec nedostal.

Jak jste se dostal k tomu, že fandíte klubu pomalu z druhé strany republiky?

To vám nyní asi už neřeknu. Pravděpodobně se mi líbilo, jak Vsetín hrál, v danou dobu se mu hodně dařilo. Ale vážně těžko říct, musel bych zapátrat do minulosti. (s úsměvem)

Máte za sebou starty v národním týmu do 20 let. Jak na toto období vzpomínáte?

Nejprve jsem nevěřil tomu, že kluk z první ligy bude hrát na Mistrovství světa do 20 let. Za pozvánku jsem byl hodně rád, dost jsem si to užíval. Na Benátky chodilo 100 lidí. Poté jsem přiletěl do Kanady a najednou na zápase bylo 20 000 diváků. Koukal jsem s otevřenou pusou. (s úsměvem) Byl to úplně jiný svět.

V hokejovém prostředí se vám říká Pytlák. Kdy k tomu poprvé došlo a jak to vlastně vzniklo?

Upřímně ani nevím, od kdy ji mám, přezdívek jsem měl více. (s úsměvem) Vzpomínám si na to, že bylo psáno, kdo se jmenuje Říha, tak v tomhle ohledu se mu říká právě Pytlák.