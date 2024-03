Dvakrát si o víkendu připsal po jedné asistenci. Ta druhá z nedělního večera byla mimořádně důležitá. Dvakrát si o víkendu připsal po jedné asistenci. Ta druhá z nedělního večera byla mimořádně důležitá. Díky nahození Šimona Jenáčka v přesilové hře a přesné teči Danielse Berzinše vsetínští hokejisté porazili Přerov i podruhé a přiblížili se semifinále Chance ligy.

Atmosféra před nedělním druhým čtvrtfinále. | Video: Deník/Radek Štohl

„Je to úleva, všichni jsme si přáli, ať to zvládneme. Pomalu jsem ani neslavil, hlavně mi spadl kámen ze srdce,“ raduje se 22letý obránce.

Jenáček se o vítěznou trefu Valachů postaral dvojnásobně. Kromě užitečné práce při početní převaze byl právě na oporu vsetínské defenzívy spáchán faul. „Chtěl jsem si to ještě dát na střed, pak přišla kosa,“ líčil chvíle před osudovým vyloučením Zubrů.

Vítězství 2:1 po prodloužení zajistilo domácím druhý bod v sérii a tři mečboly v řadě.

První už můžou využít ve středu na ledě čtvrtfinálového soka. „Doma to byl první krok, první cíl. Jedeme to tam urvat! Bude to opět boj, Přerov je tvrdý tým. Musíme být o něco bojovnější než oni,“ velí Jenáček.

Klíčem k úspěchu by pro Valachy měla být pevná obrana se zatím jistým Žukovem, přerovští ji dokázali prolomit pouze jednou ve dvou zápasech. „Určitě je to dobrá vizitka. Takticky se to snažíme řešit jednoduše, chodit ven z pásma.

Jsme rádi, že tak málo inkasujeme,“ těší beka, jenž v sezoně nasbíral už 28 kanadských bodů.

Většinu z nich si připsal z pozice obránce. Jako už tradičně, tak i v probíhajícím ročníku několikrát naskočil v útoku. Mimo jiné vytvořil trio z ryze obranných hráčů, v jedné lajně hrál s Hryciowem a Ondračkou.

„Problém mi to nedělá, hrál jsem to v mládeži. Když tým potřebuje pomoct, s klukama to rádi uděláme,“ ujišťuje Šimon Jenáček.