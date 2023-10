Pivo na saku Miloše Říhy, srážka Janduse s Hufem a následná bitka. Ale především skvělý hokej. Takové bylo první derby sezony, ve kterém Vsetín před 4 682 diváky porazil Zlín 4:2. „Derby nikdy nezevšední, vždy má náboj. O něco víc jsme si to zasloužili,“ radoval se po zápase asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší. „Slušela by tomu remíza,“ mínil kolega na druhé straně střídačky Oldřich Horák.

Trenéři po prvním derby sezony. | Video: Deník/Radek Štohl

Loňská derby vždy něco zastínila. Pachuť z jinak nadstandardního hokeje Chance ligy si odnesl také sobotní duel na Lapači.

První kaňka přišla už v první třetině, kdy na trestnou lavici odešel Smetana. Sílu rukou vysokého beka na vlastní kůži poznal Fin Paukku. Tento zákrok nelibě nesli vsetínští fanoušci. Jeden z nich dokonce v návalu emocí hodil na střídačku Beranů pivo, které přistálo na saku hlavního kouče hostů Miloše Říhy.

„Pokud jsou na hokeji blázni, kteří tam hážou kelímky s pivem, tak na hokeji nemají co dělat! Měli by se přijít bavit a nedělat toto,“ je přesvědčený Horák.

Hosté v té době za stavu 1:1 patrně měli nejlepší část zápasu, mírně je to tak mohlo přibrzdit. Mladý kouč si to však nemyslí.

„Tak to prostě někdy je, oba týmy měly stejné podmínky. Rozhodně bych se na tu prodlevu nechtěl vymlouvat,“ má jasno bývalý bek.

Domácí se na konci úvodní části dostali do vedení, ve druhém dějství je do dvoubrankového vedení poslal Klhůfek.

„Za stavu 3:1 pak jel sám, gól však nedal. Navíc jsme neproměnili dvě přesilovky. Naopak jsme faulovali, Zlín nás za to ke konci třetiny potrestal, čímž se dostal zpátky do hry,“ mrzelo Roba.

Třetí dějství bylo zpočátku opatrné, vsetínští hokejisté častěji využívali otevřenějších vrátek hostů, své šance však dlouho nedokázali využít. Až střelou do prázdné se prosadil Rob mladší, který pečetil výhru domácích.

„Poslední třetinu jsme odehráli velice dobře. Na konci utkání jsme pak při jejich jediné šanci měli štěstí,“ připomněl Rob starší situaci, kdy se za Žukovem potřetí v zápase ozvala tyč.

„Byl to dobrý zápas, diváci si přišli na své. Mělo to nasazení, emoce. Vytvořili jsme si šance, nastřelili tyčky. Vsetín své šance na rozdíl od nás využil,“ posteskl si Horák.

Největší emoce zápasu vzbudil závěr třaskavého střetnutí. Jandus pelášil za kotoučem do útočného pásma, přičemž v plné rychlosti srazil Hufa, který nějaký čas zůstal na ledě ležet. To si nenechal líbit bek Beranů Čáp, ten se ujal role mstitele. Pěstní souboj s Jandusem nakonec prohrál.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

„Oba hráči byli rozjetí. Chceme se na to podívat. teď to neumím posoudit. Když jde o brankáře, tak je to vždy nepříjemné, v souboji je to pro ně těžké. Naštěstí to pro Hufina dopadlo dobře. Věřím, že nebyl úmysl našeho hráče jít do brankáře,“ věří Rob.

„Taky se na to musíme podívat, nerad bych to teď víc komentoval. Gólmani se každopádně mají chránit,“ říká důrazně Horák.

Tím to neskončilo. Domácí obecenstvo jako jeden muž krátce po bitce Janduse s Čápem pokřikovalo tradiční vsetínský popěvek „měls ho zabít!“.

„Tyto chorály se samozřejmě nemyslí vážně. Je to věc derby, těžko budeme řešit, jestli to diváci zařvou, nebo ne. Ve Zlíně domácí také zařvou chorál, který k tomu nebude patřit. Každopádně to nechceme vidět,“ má jasno Luboš Rob.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Hostům se to samozřejmě nelíbilo.

„Neřekl bych, že je to chorál…K hokeji a celkově ke sportu to v žádném případě nepatří. Jsou tady rodiny, malé děti.“

Sobotní derby slibovalo také první střet Pavla Kubiše proti „svým“, zlínským Beranům, kde strávil celou kariéru. Bývalý kapitán ševců však do zápasu nezasáhl.

„Domluvili jsme se, že po zranění ještě potrénuje a do derby se Zlínem nepůjde,“ vysvětlil Rob.

Je tak možné, že ostrou premiéru proti Beranům si odbyde 17. listopadu. Druhé derby sezony se koná v Trinity Bank Areně Luďka Čajky.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl