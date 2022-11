Hokejisté Vsetína procházeli těžkým obdobím – od konce září do minulé soboty prohráli sedm z osmi zápasů, z čela druhé nejvyšší soutěže spadli do druhé poloviny tabulky. Vše vyvrcholilo porážkou na ledě Šumperku 3:7.Náročný program Chance ligy nedovolil Weintrittovi s Kucharczykem příliš vymýšlet, dva dny po Šumperku se Vsetín představil doma s vedoucí Porubou. „Měli jsme dva meetingy, oba byly čistě motivační. Bylo to pouze o hlavách kluků, herní systém jsme neměli čas měnit. Provedli jsme pouze minimální úpravy,“ přiblížil zkušený kouč.

„Včera (v neděli – pozn. red.) jsme měli pouze čtyřicetiminutový pozápasový trénink, který byl současně i předzápasovým. Až ostrým a velmi těžkým utkáním proti Porubě jsem poznal, v jakém je mužstvo stavu,“ dodal Weintritt jedním dechem.

Valaši do 15. kola nastoupili sebevědomě, důrazně, nenechali si nic líbit. Výsledkem byla brzká trefa Roba ve čtvrté minutě utkání. „Odstoupil jsem si do druhé vlny nahoru, Johny (Vít Jonák – pozn. red.) mi to dal, docela dobře jsem si to stáhl. Mířil jsem na vyrážečku, prošlo to. Brankáři jsem změřil teplotu,“ pousmál se autor prvního gólu zápasu.

I když to byl jiný Vsetín, tak silnou Porubu pouštěl do šancí. „V první třetině bylo několik přečíslení na naší bránu, propadali jsme v útočném pásmu. Bylo vidět, že šňůra šesti proher na mančaftu leží,“ uvědomoval si hlavní kouč mužstva Jiří Weintritt, který své svěřence doprovázel do kabiny za stavu 1:0. „V přestávce mezi první a druhou třetinou jsme si k tomu něco řekli. Pak jsme se už do takových problémů nedostávali,“ těšilo Weintritt.

Vsetínští přesto ve druhém dějství inkasovali. Nakonec rozhodla závěrečná třetina, ve které Sihvonen dotlačil puk za hostujícího gólmana. „Ve třetí třetině jsme měli trochu lepší nohy, výsledkem byl kanadský gól dotlačený s brankářem do brankoviště. To se cení. Závěr utkání jsme měli docela pod kontrolou. Je dobré, že proti takovému týmu jsme to dokázali uhrát. Doufám, že chlapcům začnou pracovat hlavy v jiném módu,“ přeje si lodivod lavičky Valachů.

Dvě tisícovky diváků se po závěrečné siréně mohly radovat, vsetínští ubojovali vítězství 2:1. Neobešlo se to bez tradiční děkovačky, na led se dostavili oba trenéři, které domácí obecenstvo vyvolalo. „Zažil jsem to před sedmi osmi lety, už jsem to zapomněl,“ culil se Weintritt. „Bylo to pěkné, všem fanouškům děkuji!“ uzavřel dočasný hlavní kouč hokejového Vsetína.

Valaši už ve středu odehrají venkovní zápas proti Pardubicím „B“.

Chance liga, 15. kolo

VHK ROBE Vsetín – HC RT TORAX Poruba 2011 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Rob (Jonák, O. Němec), 52. Sihvonen (Klhůfek) – 26. Pšurný (Lemcke, Střondala). Střely na branku: 31:29. Vyloučení: 6:7. Bez využití. Diváci: 2 011.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Sachr) – Říha, Kajínek, Ondračka, O. Němec, Jenáček, Smetana (A), Voženílek – Rob, Přikryl, Jonák (C) – Berger, Lichanec, Jenyš – Klímek, Klhůfek, Sihvonen – Vítek (A), Berzinš, Š. Bláha.

HC RT TORAX Poruba 2011: O. Bláha (Dolejš) – Lemcke, Klimíček, Krenželok, Urbanec (C), Mlčák, Sedlák – Berisha, Pšurný (A), Šlahař – Střondala, Toman, Vildumetz – Šoustal, Vachovec (A), Gřeš – Brodek, Karafiát, Christov – Š. Pavlík.