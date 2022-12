„Řekl bych, že Slavia na tom dvě třetiny byla lépe. Myslím, že těch gólů měla dát víc a pokud by to bylo o dva nebo o tři góly, tak už bychom to asi neotočili. Ve třetí třetině šel náš výkon o sto procent výš a otočili jsme to," okomentoval obrat asistent trenéra Vsetína Radim Kucharczyk.