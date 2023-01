Utkání bylo bojovné a vyrovnané, přesto to byli zlínští Berani, kteří od začátku měli výsledkově navrch a vedli až o dvě branky (3:1, 4:3). Těsně před druhou sirénou si však dali nešťastný vlastní gól, který výsledek srovnal (4:4).

Zdroj: Břenek Martin

Do posledního dějství hosté „překopali“ sestavu, šli ještě jednou do vedení, ale to bylo naposledy. Ve zbytku času již totiž dominovali domácí a vítězství si pohlídal.

„Musím vyzvednout výkon a nasazení obou týmů, což způsobilo, že zápas byl vyrovnaný, plný bojovnosti a dobrého bruslení,“ ocenil trenér domácích Libor Forch.

„Cílem a úkolem našeho výběru v sezoně je splnit předepsanou klubovou metodiku, která určuje co mají děti zvládnout v dané kategorii. Konkrétně jsme se zaměřili na velký objem bruslení, skills dovednosti a v neposlední řadě také morální a herní výkony v zápasech přiblížit našim představám,“ dodal spokojený kouč Vsetína.