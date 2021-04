Svěřenci Romana Stantiena na ledě Dukly vedli 3:1, o velmi slibný náskok ale přišli. V prodloužení přečkali řadu šancí domácích, vítěze tak určily až samostatné nájezdy.

V páté sérii mohl rozhodnout Roman Vlach, jeho pokus však podle rozhodnutí sudích do branky nezamířil. Opačného názoru byl vsetínský klub.

„Roman Vlach podle kamerových záznamů překonal jihlavského brankáře Žukova, rozhodčí však vítězný gól zápasu neuznali. Soupeř z Jihlavy následně v sedmé sérii rozhodl o svém vítězství. VHK ROBE Vsetín se cítí být celou věcí poškozen," stojí vyjádření klubu na sociálních sítích.

„Pro rozhodčí to bylo jistě složité rozhodnutí, nicméně není pochyb o tom, že poškodili právě nás klub a vzali nám tím regulérní vítězství v utkání," je dále napsáno v příspěvku.

K inkriminované situaci se pro oficiální stránky klubu vyjádřil také hlavní trenér Valachů Roman Stantien. „Není to chyba rozhodčích, ale někoho jiného, který za to zodpovídá. V této fázi, ve vyřazovacích bojích, by měla být branková kamera," má jasno 56letý kouč.

Zda Vsetín měl v pátek zvítězit můžete posoudit v níže přiloženém příspěvku. Jedno je však jisté, Jihlava před druhým semifinále (dnes od 17.30 hodin) vede 1:0 na zápasy.