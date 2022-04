„I tak jsem s přístupem a výkony kluků spokojený. Byla to hezká tečka za letošní sezonou,“ uvedl mládežnický trenér a manažer pořádajícího SHKM Hodonín Martin Vyrůbalík. Někdejší extraligový obránce se však svěřencům věnoval jenom v sobotu, v neděli už tým předal kolegům a vydal se do Českých Budějovic na barážové utkání o postup do druhé ligy.