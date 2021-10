Podívejte se: Fantazie! Brankář Vsetína Málek vstřelil branku přes celé hřiště

Tak to je paráda! Hokejový brankář Vsetína Jakub Málek se ve středu večer stal teprve druhým brankářem v historii Chance ligy, který se zapsal do střelecké listiny. 19letému gólmanovi se to podařilo na ledě Havířova, kdy střelou do prázdné branky pečetil výhru Valachů 4:1.

Devatenáctiletý brankář Vsetína Jakub Málek byl v létě draftovaný klubem New Jersey Devils. | Foto: VHK Vsetín

Svěřenci Romana Stantiena se na ledě Havířova dostali do vedení, ještě v první třetině za domácí srovnal Dostálek. Valachům náskok ve druhé části zápasu vrátil Berger, zkraje třetí třetiny se podruhé v duelu prosadil Indrák. Domácím už moc času nezbývalo, v čase 57:31 se rozhodli pro hru v šesti. Vsetín nakonec odkyté branky využil čtvrtou trefou v utkání, o kterou se však postaral nejméně pravděpodobný muž na ledě – gólman Valachů Jakub Málek, který se trefil přes celé hřiště. Chance liga, 13. kolo AZ Heimstaden Havířov – VHK ROBE Vsetín 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Branky a nahrávky: 13. Dostálek (Korím) – 7. M. Indrák (A. Zeman, Buchta), 27. Berger (Hořanský, Gago), 41. M. Indrák (Rob), 59. J. Málek AZ Heimstaden Havířov: Štipčák (Fučík) – M. Hlaváč, Chroboček, Mrowiec, Valenta, T. Pastor, Korím, Groch – L. Bednář, Pechanec, J. Doktor (A) – Š. Kratochvil, Hudeček (A), Dostálek – Maruna (C), Paś, Severa – M. Hrubec, Stuchlík, Mrva. VHK ROBE Vsetín: J. Málek (Gába) – Jerofejevs, Buchta, Smetana, Ondračka, Štach (A), Hryciow, J. Jenáček – Rob, Jonák (C), M. Indrák – A. Zeman, R. Vlach, D. Březina – Klímek, Kucharczyk (A), R. Půček – Gago, Berger, Hořanský. Rozhodčí: Ondráček, Pilný – Hanzlík, Gančarčík Diváci: 908