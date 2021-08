Působil v české nejvyšší soutěži nebo mezinárodní EBEL. Od nadcházející sezony však hokejový útočník Martin Podešva bude nastupovat „jen“ ve II. lize, ve které oblékne dres hokejových Bobrů. „Dlouhodobě se znám s Tomášem Vávrou, jednou jsme se o této variantě bavili. V té době jsem měl ještě jiné vize, které nedopadly nebo se nevyvíjely ideálně. Nakonec jsme si zavolali a domluvili se rychle,“ přiblížil 32letý forvard příchod k Bobrům.

Martin Podešva od začátku sezony bude působit ve Valašském Meziříčí. | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

„Bylo tam nějaké zahraničí, chtěl jsem zkusit Německo. V jednu chvíli to i vypadalo nadějně. Od prosince jsem byl ale bez hokeje, potřeboval jsem někde trénovat a nabrat kondičku. Nemohl jsem dále čekat, šel jsem tak do Valmezu,“ popisuje borec se 4 starty za reprezentaci do 20 let.