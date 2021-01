„Nyní čekáme na uvolnění financí. Jedná se o částku 2 250 000 korun. Samozřejmě takto se jeví, že to není málo peněz, na druhou stranu, aby nám to něco kompenzovalo, museli bychom takový objem peněz inkasovat třikrát za tři měsíce,“ uvědomuje si Tobola.

Vsetínský klub se i v těchto nelehkých časech může spoléhat na podporu sponzorů.

„Kéž by všechno probíhalo tak, jako s partnery našeho klubu. Na tomto poli máme poměrně jasno. Co se domluvilo, to platí a z 99 procent to bude platit po celou sezonu. Kéž by to tak bylo i s účastí diváků na stadionech. Pokud nás totiž ekonomicky něco skutečně zasahuje, netýká se to partnerů klubu, ale absence fanoušků na tribunách,“ poukázal jednatel klubu na skutečnost, že hokejisté Vsetína většinu dosavadní sezony odehráli před prázdným hledištěm.

Nadějí do budoucna spojenou s návratem fanoušků na stadiony by mohly být vakcíny proti novému typu koronaviru, které se od konce uplynulého roku v České republice začaly aplikovat.

„Třeba to bude fungovat a chytne to rychlý spád, který nyní nikdo až tak nepředpokládáme. Třeba budeme mile překvapeni, když nám v polovině února ministři řeknou, že jsme všichni zdraví a ničeho se nemusíme bát. My spíš ale už pár měsíců počítáme s tím, že sezona bude bez diváků bohužel celá,“ obává se Daniel Tobola.

Pokud se fanoušci v letošním ročníku Chance ligy na stadiony ještě vrátí, přednost by především měly dostat osoby, které si zakoupily permanentní vstupenky.

„Aby mohli zhlédnout co nejvíce utkání, za která si zaplatili. Uvidíme až po sezoně, kolik utkání odehrajeme s fanoušky a kolik bez nich. V návaznosti na to budeme reagovat, jak se vůči našim permanentkářům zachováme a jaký bude způsob kompenzace,“ přibližuje.

O investice do sezonních vstupenek by tak přijít neměli. „Fanoušci si předplatili utkání na Lapači a nikoliv prostřednictvím internetového přenosu. Podle toho se budeme chovat, tak jak jsme to již učinili po loňské sezoně,“ připomněl Tobola skutečnost, že vedení klubu po konci nedohraného ročníku 2019/2020 nabídlo fanouškům možnost vrácení peněz za utkání, která se nakonec vinou epidemiologické situace v zemi nesehrála.

Pořád je co zlepšovat

V probíhající sezoně Chance ligy se hokejisté Vsetína nachází na čtvrté příčce tabulky. Na vedoucí Jihlavu ztrácí šest bodů. Současné hodnocení nejvíce kazí bilance z venkovních zápasů, ve kterých Valaši pouze jednou zvítězili po základní hrací době.

„Na to, jak nám příliš nejdou přesilovky, a nejsme efektivní ve střelbě, máme na kontě sedmadvacet bodů, což není špatný počin. Kdybychom měli o dvě tři výhry víc, mohli bychom dokonce vévodit tabulce. Je pořád co zlepšovat, takže v klubu pevně věříme, že druhá polovina základní části bude lepší,“ vyhlíží Tobola optimisticky druhou část druhé nejvyšší hokejové soutěže, která se v novém roce znovu rozjede ve středu 6. ledna.

Svěřenci Jana Srdínka svůj první zápas po třech týdnech sehrají od 18.00 hodin na ledě posledního týmu soutěže – nováčka ze Šumperka, který v úvodním vzájemném zápase porazili vysoko 6:0.

Do zápasu už kromě Branislava Rehuše, který na konci listopadu z rodinných důvodů odešel na Slovensko, nezasáhne ani Patrik Machač. 26letý útočník se z hostování vrátil do Kladna..

„Početně jsme na tom normálně, ale téma doplnění kádru bude do konce přestupního termínu určitě aktuální. Uvidíme, jaká bude nabídka trhu a poptávka z naší strany, jaké budou naše výsledky a předváděná hra. Je to otevřené. Momentálně není na stole nic aktuálního, ale situace se může hodně rychle změnit,“ ví dobře Tobola.

Letošní ročník Chance ligy měl nabídnout 51 kol. Vinou koronavirové krize nakonec byl odsouhlasený pouze systém s 34 koly. Vsetín přitom hlasoval, aby se hrálo dle původního scénáře.

„Ke konci kalendářního roku 2020 máme odehráno šestnáct utkání, což je na úrovni krajského přeboru. Takový počet jsme chtěli mít už někdy na přelomu října a listopadu. Dnes jsou všichni hráči zvyklí hrát kolem padesátky zápasů za základní část, těch dosavadních šestnáct zkresluje celkový pohled. Někomu může tato fáze základní části vyjít nadstandardně, dneska je to v podstatě polovina sezony,“ zmiňuje Tobola zrádnost současného systému.

Tréninková hala je nezbytná

Jednatel klubu promluvil také o nové tréninkové hale, která by se na jaře měla začít stavět ve Lhotě u Vsetína.

„Projekt pana Dušana Kotrly od jeho vzniku podporujeme,“ připomíná Tobola.

„Jsme přesvědčeni, že celý areál posune sportovní infrastrukturu našeho regionu velmi výrazně dopředu. Vytvoří se tím ještě lepší podmínky pro sportování dětí i dospělých. Pro VHK ROBE Vsetín je v tomto ohledu důležitá především možnost dalších tréninků na ledě, protože s rostoucím počtem dětí v našich mládežnických kategoriích je kapacita Lapače omezená.“

Na jaře to bude 20 let od chvíle, kdy Vsetín naposledy získal extraligový titul. Vedení klubu tento úspěch hodlá připomenout.

„Vrcholem by mohla být exhibice Vsetín – Sparta v dobových sestavách. S opatrností nám vlastní jsme ale vhledem k současné situaci obezřetní. Uvidíme, jak se to vyvine. Na březen či duben toho asi moc připravit nedokážeme, ale snad bude v létě a na podzim situace lepší,“ uzavírá Tobola.